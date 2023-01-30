У Ірана після атаки дронами виникли питання до України: що сталося

Коментарі Україні, вочевидь, не сподобалися Ірану

Після провокативних коментарів української сторони щодо нічних вибухів в Ірані, Тегеран викликав на килим тимчасового повіреного у справах Києва.

Як пише видання The Guardian, це сталося після того, як радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав нещодавні події в Ірані "вибуховою ніччю" і заявив, що особисто попереджав Тегеран про ймовірні наслідки допомоги росії у її воєнній агресії проти України.

Варто нагадати, що після того, як у ніч на 28 січня в Ірані пролунала низка вибухів на території одного з центрів виробництва боєприпасів міноборони країни у місті Ісфахан, представник ОП Подоляк заявив, що "війна виставляє жорсткі рахунки як самим вбивцям, так і їх співучасникам".

Що стосується причетності Ізраїлю до надзвичайних подій в Ірані, то, згідно з даними видання The Wall Street Journal, саме Єреван здійснив удар з безпілотника по оборонному комплексу Тегерану. Водночас у Сполучених Штатах Америки припускають, що це було зроблено виключно для того, аби запобігти у подальшому Тегераном ядерної зброї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як керівник департаменту воєнних злочинів ОГП Юрій Білоусов публічно заявив, що саме Іран має причетність до постачання росії ударних безпілотників, які агресор використовує для ударів по мирних містах України.