Иран продолжает сотрясать "бавовна": взлетела на воздух еще одна база КСИР
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О пострадавших пока не сообщалось, а в КСИР и вовсе отрицают атаку
В Иране продолжается серия взрывов на объектах Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На сей раз на воздух взлетела штаб-квартира в городе Мехабад в провинции Западный Азербайджан.
Соответствующее сообщение обнародовал журналист Гурбакши Сингх Чахал в Twitter, кроме того, он отметил, что атака беспилотника произошла и в другом месте.
"В штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в иранском городе Мехабад прогремели взрывы. Причина взрывов на данный момент неизвестна", — написал он.
Журналист добавил, что атаке беспилотника подвергся конвой автомобилей КСИР возле города Абу-Камаль, что недалеко от Сирийско-Иракской границы.
Стоит отметить, что в КСИР видео из Мехабада назвали возгоранием травы на краю болота, находящегося неподалеку от города. Кроме того, в Иране отрицают информацию о том, что там были какие-то взрывы, а пожар, как сообщается, был уже ликвидирован.
Напомним, в ночь на 29 января в Иране прозвучала серия взрывов на ряде объектов, включая завод по производству БПЛА "Шахед", складу боеприпасов, нефтеперерабатывающем заводе и ряду военных баз.
В Тегеране после этого обвинили США и "еще одну страну" в нанесении ударов, однако в Вашингтоне свою причастность к этому отрицают.
В Украине тоже прокомментировали инцидент, так спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал взрывы "последствиями их политики".