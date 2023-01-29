Іран продовжує трясти "бавовна": злетіла на повітря ще одна база КВІР

Про постраждалих поки не повідомлялося, а в КВІР взагалі заперечують атаку

В Ірані триває серія вибухів на об’єктах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Цього разу на повітря злетіла штаб-квартира у місті Мехабад у провінції Західний Азербайджан.

Відповідне повідомлення оприлюднив журналіст Гурбакші Сінгх Чахал у Twitter, крім того, він зазначив, що атака безпілотника відбулася і в іншому місці.

"У штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції в іранському місті Мехабад пролунали вибухи. Причина вибухів наразі невідома", — написав він.

Журналіст додав, що атаку безпілотника зазнав конвой автомобілів КВІР біля міста Абу-Камаль, що недалеко від Сирійсько-Іракського кордону.

Варто зазначити, що у КВІР відео з Мехабаду назвали спалахом трави на краю болота, що знаходиться неподалік міста. Крім того, в Ірані заперечують інформацію про те, що там були якісь вибухи, а пожежа, як повідомляється, вже була ліквідована.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на низці об’єктів, включаючи завод з виробництва БПЛА "Шахед", склад боєприпасів, нафтопереробний завод та низку військових баз.

У Тегерані після цього звинуватили США і "ще одну країну" у завданні ударів, проте у Вашингтоні свою причетність до цього заперечують.

В Україні теж прокоментували інцидент, так речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав вибухи "наслідками їхньої політики".