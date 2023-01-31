Взрыв на предприятии произошел в Сумской области: есть раненные гражданские (фото)

Взрыв прозвучал в 18:20, а около 22:00 в Шостке раздались повторные взрывы

В Сумской области в городе Шостка на предприятии произошел взрыв. Предварительно, попала вражеская ракета и ранила двух человек.

Об этом сообщает ОК "Север", а также подтверждают информацию в Сумской областной военной администрации. Точные причины взрыва еще уточняются.

Взрыв на государственном предприятии прогремел около 18:20. По предварительной информации, в здание попала ракета, но обстоятельства взрыва еще уточняются. На предприятии повреждена крыша, окна и перекрытия.

Погибших нет, но пострадали два гражданских человека — их на "скорой" уже доставили в больницу. Детали произошедшего уточняются. На месте взрыва были обнаружены покореженные куски металла, происхождение которых также устанавливают.

Как сообщают местные Telegram-каналы, около 21:50 в Шостке снова прогремели взрывы. В 21:37 в области была объявлена воздушная тревога. По информации Сумской ОВА, область подвергалась обстрелам россиян за сутки около 10 раз.

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