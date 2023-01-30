Удар врага по жилому дому в Харькове: разрушен этаж одного из подъездов, есть погибшая и пострадавшие (видео)
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От взрыва ракеты получила повреждение крыша здания и квартиры на четвертом этаже
После выигрыша Украиной "сражения за танки" русский враг продолжает в свойственной ему подлой манере "мстить" мирным жителям, и один из таких ударов был нанесен в ночь на 30 января — оккупанты атаковали Харьков, ударив, предположительно, ракетой С-300.
Об этом сообщил в Telegram главы ОВА Олег Синегубов.
Его информацию подтвердил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, добавив, что взрывом разрушена крыша здания и частично квартиры на четвертом этаже.
В ходе спасательных работ удалось спасти троих людей – они получили лёгкие повреждения.
К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал.
Напомним, что российские захватчики, будучи не в состоянии сражаться с ВСУ, продолжают терроризировать мирное население страны, нанося многочисленные массовые ударов по украинским городам, в частности — по энергетической инфраструктуре. Последний массированный обстрел произошел 26 января. Тогда враг запустил 55 ракет различных типов, Вооруженные Силы Украины уничтожили 47 из них. Были повреждены энергетические объекты в Винницкой, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.