Оккупанты обстреляли Херсон: под ударом оказалась больница и жилые дома, есть жертвы (фото)

Известно о по меньшей мере двух погибших

Днем воскресенья, 29 января, оккупанты нанесли очередные удары по Херсону, целясь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

Как информирует пресс-служба Министерства здравоохранения, в результате обстрела снаряды упали на здание областной клинической больницы Херсона, что привело к ранению одной из медсестер.

Вместе с тем пресс-служба Херсонской ОВА информирует, что удары также пришлись по жилым многоэтажкам.

"Враг лупит по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", — говорится в сообщении.

Там также призвали горожан находиться в укрытиях или в домах с соблюдением правила двух стен и ни в коем случае не выходить на улицу.

Согласно данным местных телеграм-каналов уже известно, что как минимум двое мужчин во время обстрела погибли на одной из улиц города.

Как известно, 26 января россияне совершили очередной массированный ракетный удар по Украине, запустив 55 крылатых ракет и пару десятков дронов-камикадзе. В результате обстрелов 11 человек погибли и еще столько же получили ранения.