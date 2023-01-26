Стало известно число погибших во время очередной ракетной атаки россии

Оккупанты ударили по нежилому зданию в Киеве и по сельсовету в Днепропетровской области

Во время утренней российской ракетной атаки 26 января погибли 11 человек, в частности в Киеве и возле Кривого Рога. Ранения и травмы также получили 11 человек.

Об этом сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире телемарафона. По его словам, информация актуальна на 15:00.

Оккупанты атаковали Украину как дронами, так и ракетами — всего подверглись ударам 11 областей. Известно, что погибли 11 человек и еще 11 получили ранения.

"Сегодня в результате террористических атак рф как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях. Пострадали 11 человек и погибли тоже 11 человек. Это информация по состоянию на 15:00", — отметил он.

Как сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале, в Киеве ракета попала в нежилое здание в Голосеевском районе. Погиб 55-летний мужчина и еще два человека пострадали. А в КГВА сообщили, что в этом районе упала часть сбитой российской ракеты.

"В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавших госпитализировали медики", — отметил Кличко.

Также сообщил о погибшем в Днепропетровской области и начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Оккупанты попали по Кочубеевскому сельсовету, в результате чего погиб сотрудник 1969 года рождения. Также известно, что четыре человека получили ранения и сейчас находятся в больнице, где врачи борются за их жизни. Одна из раненых — глава ОТГ Кочубеевки Людмила Костюк.

"Во время ракетной атаки твари ударили ракетой по зданию Кочубеевского сельсовета. Наверное, уроды думали, что там военный объект. Один сотрудник, мужчина 1969 г.р., погиб. Четверо ранены и уже эвакуированы в больницы Кривого Рога. Среди них наш друг – глава ОТГ Кочубеевки Людмила Костюк. Сейчас наши врачи в "тысячке" борются за ее жизнь. Людмила обязательно выдержит. А мы все сделаем для этого", — написал Вилкул.

На фото, опубликованных главой военной администрации Кривого Рога видно, что в здании сельсовета повылетали окна и сильно покосило двери, поврежден шифер на крыше. Внутри сельсовета посрывало двери с петель, также имеются другие разрушения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия готовится идти в наступление. Оккупанты стягивают силы на двух направлениях.