Стала відома кількість загиблих під час чергової ракетної атаки росії

Окупанти вдарили по нежитловій будівлі у Києві та сільраді на Дніпропетровщині

Під час ранкової російської ракетної атаки 26 січня загинули 11 людей, зокрема у Києві та біля Кривого Рогу. Поранення та травми також отримали 11 осіб.

Про це повідомив прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону. За його словами, інформація є актуальною на 15:00.

Окупанти атакували Україну як дронами, так і ракетами — всього зазнали ударів 11 областей. Відомо, що загинули 11 людей та ще 11 отримали поранення.

"Сьогодні в результаті терористичних атак рф як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 людей. Це інформація станом на 15:00", — зазначив він.

Як повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, у Києві ракета влучила в нежитлову будівлю у Голосіївському районі. Загинув 55-річний чоловік та ще двоє людей постраждали. А у КГВА повідомили, що в цьому районі впала частина збитої російської ракети.

"Внаслідок влучення ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі зараз є інформація про одного загиблого та двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики", — зазначив Кличко.

Також повідомив про загиблого на Дніпропетровщині й начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окупанти влучили по будівлі Кочубеївської сільради, внаслідок чого загинув співробітник 1969 року народження. Також відомо, що чотири особи отримали поранення і зараз перебувають у лікарні, де лікарі борються за їхнє життя. Одна з поранених – голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк.

"Під час ракетної атаки тварюки вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради. Напевно, виродки думали, що там військовий об’єкт. Один співробітник, чоловік 1969 р.н., загинув. Четверо поранено і вже евакуйовано в лікарні Кривого Рогу. Серед них наш друг — голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк. Зараз наші лікарі у "тисячці" борються за її життя. Людмила обов’язково витримає. А ми все зробимо для цього", — написав Вілкул.

На фото, опублікованих головою військової адміністрації Кривого Рогу видно, що у будівлі сільради повилітали вікна та сильно покосило двері, пошкоджено шифер на даху. Усередині сільради зривало двері з петель, також є інші руйнування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія готується йти у наступ. Окупанти стягують сили на двох напрямках.