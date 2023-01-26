Зміцнюються та стягують сили: Зеленський розповів, звідки росіяни можуть розпочати наступ

Окупанти зазнають великих втрат, але продовжують стягувати живу силу

Україна готується до повторного наступу росії. Відбутися воно може з різних напрямків, адже активність окупантів помічена одразу на кількох із них.

Про це розповів Володимир Зеленський, повідомляє Sky News. Він додав, що окупанти не зважають на втрати і кидають у бій все більше і більше людей.

Протягом уже шести днів Україна спостерігає за тим, як росіяни стягують резерви та техніку на півдні (Запорізької області) та сході України. Але чим більше людей задіє росія, тим більше буде трупів, наголосив Зеленський.

"На деяких напрямках вони можуть використовувати більше людей і відповідно буде більше трупів. Все залежить від нашої оборонної сили. Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх утримати", – сказав президент.

На сході країни окупанти просуваються вперед, втрачаючи велику кількість людей. Але командуванню окупантів байдуже на ці втрати, вони не зважають на жертви і поповнюють підрозділи все новими і новими бійцями. Якщо порівнювати втрати України та росії, то в окупантів вони набагато більші. Україна підраховує, але точних даних немає.

"З їхнього боку втрат набагато більше. Але з того, що ми вже бачили та порахували, з їхнього боку тисячі загиблих. Але росіяни продовжують кидати солдатів", — заявив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наступні бої можуть відбуватися у трьох районах. Але почнуться вони приблизно у середині весни.