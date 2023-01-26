Окупанти готують наступ: актуальні карти боїв в Україні

Противник продовжує атакувати та обстрілювати українські позиції

Російські окупанти останніми днями почали вести обмежені атаки на більшій частині лінії фронту. На думку аналітиків, це покликане розосередити і відволікти українських захисників, щоб розпочати наступ у Луганській області.

Як наголошується у звіті Інституту вивчення війни, на це вказує розподіл сил уздовж лінії зіткнення. Імовірним напрямом експерти вважають лінію Сватове — Кремінна, де продовжуються атаки та бої. Ворог може бажати захопити частину Луганської області, що залишилася, зайняти ділянку навколо Лимана Донецької області і використовувати цей напрям для атак на Харківську та Донецьку область. При цьому успіх росіян у цьому напрямі аналітики називають вкрай малоймовірним. На цій ділянці українські війська могли просунутися в районі Кремінної.

Напередодні офіційно повідомили, що українські військові відступили із Соледара — місто залишилося в руїнах. Окупанти продовжують наступ у районі Бахмута та Авдіївки. Локальні атаки тривають у районі Вугледару, а також у Запорізькій області. За даними Генштабу ЗСУ, атаки ворога за останню добу були відбиті в районі населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Окупанти заявляють, що українські військові вели контрнаступальні дії не лише в районі Кремінної, а й під Сватовим — нібито у Харківській та Луганській області. Росіяни намагаються повернути позиції на околицях Кремінної, атакують на півдні від міста. У цьому районі сили оборони України могли просунутися.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

У Донецькій області лінія на північний схід від Бахмута частково стабілізувалася. Вихід українських військ із Соледара підтвердили до ЗСУ. Проте бої у цьому районі продовжуються. Ворог атакує околиці Соледара та Бахмута – район останнього залишається епіцентром бойових дій. Ворог міг просунутися на захід від Кліщіївки. Окупанти не зупиняють наступ і в районі Авдіївки. На околицях Вугледару ворог заявляє про проведення наступальних дій. Це може бути відволікаючою операцією через невдачі в районі Бахмута, так і стримуючими ударами проти ймовірного майбутнього контрнаступу.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують невеликі наземні удари у Запорізькій області групами по 10-15 осіб, ймовірно, намагаючись розсіяти українські оборонні позиції. Поки що аналітики не вважають це ознакою початку великомасштабної операції. На Херсонщині стрілянина через Дніпро не зупиняється. Російські диверсанти продовжують спроби зайняти острови у дельті Дніпра.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що Бахмут, як і Соледар майже стертий з лиця землі, але оборона в місті продовжується. Українські військові досягли успіхів у небі — вночі збили 24 іранські дрони.