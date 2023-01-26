Укрепляются и стягивают силы: Зеленский рассказал, откуда россияне могут начать наступление

Оккупанты несут большие потери, но продолжают стягивать живую силу

Украина готовится к повторному наступлению россии. Произойти оно может с разных направлений, ведь активность оккупантов замечена сразу на нескольких из них.

Об этом рассказал Владимир Зеленский, передает Sky News. Он добавил, что оккупанты не считаются с потерями и кидают в бой все больше и больше людей.

На протяжении уже шести дней Украина наблюдает за тем, как россияне стягивают резервы и технику на юге (Запорожской области) и востоке Украины. Но чем больше людей задействует российя, тем больше будет трупов, подчеркнул Зеленский.

"На некоторых направлениях они могут использовать больше людей и соответственно будет больше трупов. Все зависит от нашей оборонной силы. Все зависит от того, насколько мы сможем их удержать", – сказал президент.

На востоке страны оккупанты продвигаются вперед, теряя большое количество людей. Но командованию оккупантов безразличны эти потери, они не считаются с жертвами и пополняют подразделения все новыми и новыми бойцами. Если сравнивать потери Украины и россии, то у оккупантов они намного больше. Украина ведет подсчет, но точных данных нет.

"С их стороны потерь гораздо больше. Но из того, что мы уже видели и посчитали, с их стороны тысячи погибших. Но россияне продолжают бросать солдат", – заявил Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что следующие бои могут идти в трех районах. Но начнутся они примерно в середине весны.