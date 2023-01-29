Окупанти обстріляли Херсон: під ударом опинилася лікарня та житлові будинки, є жертви (фото)

Відомо про щонайменше двох загиблих

Вдень неділі, 29 січня, окупанти завдали чергових ударів по Херсону, цілячись по житлових будинках та об’єктах громадянської інфраструктури.

Як інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я, внаслідок обстрілу снаряди впали на будівлю обласної клінічної лікарні Херсона, що призвело до поранення однієї з медсестер.

Водночас пресслужба Херсонської ОВА інформує, що удари також припали по житлових багатоповерхівках.

"Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", — йдеться в повідомленні.

Там також закликали городян перебувати в укриттях або в будинках з дотриманням правила двох стін і в жодному разі не виходити на вулицю.

За даними місцевих телеграм-каналів, вже відомо, що як мінімум двоє чоловіків під час обстрілу загинули на одній із вулиць міста.

Як відомо, 26 січня росіяни здійснили черговий масований ракетний удар по Україні, запустивши 55 крилатих ракет і кілька десятків дронів-камікадзе. Внаслідок обстрілів 11 людей загинули і ще стільки ж отримали поранення.