Росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні: відео та подробиці

Херсонці у соцмережах повідомляють про те, що чули кілька гучних вибухів

У середу, 11 січня, окупаційна армія росії завдала чергового ракетного удару по багатостраждальному українському Херсону. В результаті обстрілу загорівся перинатальний центр, а вибухова хвиля вибила вікна у дитячому відділенні та пошкодила один із лікарських кабінетів.

Про це повідомив Telegram-канал "Х**вий Херсон", зазначивши, що, згідно з попередньою інформацією, працівники пологового, його пацієнтки та діти, на щастя, живі і неушкоджені.

"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", — йдеться в тексті публікації.

Також у мережі показали й відео моменту обстрілу, який вдалося зафіксувати камерам:

Доповнюється…