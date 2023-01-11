Росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні: відео та подробиці
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Херсонці у соцмережах повідомляють про те, що чули кілька гучних вибухів
У середу, 11 січня, окупаційна армія росії завдала чергового ракетного удару по багатостраждальному українському Херсону. В результаті обстрілу загорівся перинатальний центр, а вибухова хвиля вибила вікна у дитячому відділенні та пошкодила один із лікарських кабінетів.
Про це повідомив Telegram-канал "Х**вий Херсон", зазначивши, що, згідно з попередньою інформацією, працівники пологового, його пацієнтки та діти, на щастя, живі і неушкоджені.
"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", — йдеться в тексті публікації.
Також у мережі показали й відео моменту обстрілу, який вдалося зафіксувати камерам:
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