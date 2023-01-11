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Росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні: відео та подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
"Друга армія світу" робить все можливе, щоб знищити місто, яке не змогла втримати Новина оновлена 11 січня 2023, 14:57
"Друга армія світу" робить все можливе, щоб знищити місто, яке не змогла втримати

Херсонці у соцмережах повідомляють про те, що чули кілька гучних вибухів

У середу, 11 січня, окупаційна армія росії завдала чергового ракетного удару по багатостраждальному українському Херсону. В результаті обстрілу загорівся перинатальний центр, а вибухова хвиля вибила вікна у дитячому відділенні та пошкодила один із лікарських кабінетів.

Про це повідомив Telegram-канал "Х**вий Херсон", зазначивши, що, згідно з попередньою інформацією, працівники пологового, його пацієнтки та діти, на щастя, живі і неушкоджені.

"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", — йдеться в тексті публікації.

Також у мережі показали й відео моменту обстрілу, який вдалося зафіксувати камерам:

Доповнюється…

Теги:
#Україна #Обстріл #Херсон #Війна