Экс-муж Ани Лорак высказался об обстрелах Киева, пока она сама развлекает россиян (фото)

Мурат Налчаджиоглу активно поддерживает Украину и не молчит о зверствах россии

Бизнесмен турецкого происхождения, бывший муж предательницы Украины Ани Лорак — Мурат Налчаджиоглу прокомментировал ракетные обстрелы рф украинской столицы.

Мужчина опубликовал в сторис Инстаграма селфи, на котором запечатлен в Киеве на фоне синего неба. "Какое удивительное небо, да? Представляете это небо, когда нам в головы летят ракеты, дроны? Проснись, мир", – подписал фото Налчаджиоглу.

Стоит отметить, что уроженец Турции, который давно живет в Украине, выказывает патриотизм и поддержку ее жителям, чем сама Лорак. Сам же Мурат не перестает заявлять, что Украина – его родной дом.

Напомним, что в 2021 году бывший муж Ани Лорак сделал предложение своей девушке Лилии. Известно, что на тот момент она работала визажистом в Киеве. Также у бизнесмена есть общая дочь с Лорак. Сейчас девочке 11 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали ее именную звезду. Позже любительница россиян похвасталась своим кавалером, а недавно еще и выпустила песню на русском языке, отчего и получила хейт в сети.