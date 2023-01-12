В сети рассекретили "нового мужчину" Ани Лорак: с кем обнимается предательница Украины (фото)

Любительница россиян похвасталась своим кавалером

Скандальная певица Ани Лорак "засветилась" с новым мужчиной после того, как ее бывший муж, уроженец Турции, выказал больше патриотизма и поддержки Украине и ее жителям, чем сама украинская исполнительница.

Предательница показала на видео, опубликованном в Инстаграме, как обнимается с высоким парнем. "Начинается что-то новое", — подписала фото Лорак.

Можно было бы подумать, что у 44-летней артистки новый роман, она сама и не отрицает это, однако ее подписчики смогли идентифицировать мужчину, стоить отметить, неславянской внешности.

Загадочным бойфрендом предательницы оказался ее личный учитель по йоге, с которым Лорак уже выставляла видео, однако не высвечивала его лицо. В комментариях к посту пользователи соцсети написали, что сейчас певица находится в Испании.

Ранее Ани Лорак рассказала о брате в Украине, которую каждый день лицемерно бомбят россияне. Она заявила, что после разговора с ним, у нее, видите ли, пропало новогоднее настроение.