Экс-муж предательницы Лорак ответил, почему остается в охваченной войной Украине: "Чувствуешь себя свободно"

Мурат Налчаджиоглу считает Украину своей родиной

В то время как скандальная певица Ани Лорак предала свою страну и продолжает молчать о войне и убийствах своих земляков, ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу откровенно заявляет, что не в его стиле убегать, когда все плохо.

На своей странице в Инстаграме мужчина рассказал, почему он решил остаться в Украине, когда в стране идет кровопролитная война, ведь сам он родом из Турции.

"У нас говорят так: твоя родина не где ты родился, а где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком, и живешь с честью. Поэтому, я чувствую себя здесь таким человеком", — ответил Мурат.

Мужчина уверен, что будет новая Украина. "Эта страна очень сильная", — сказал Налчаджиоглу.

Напомним, что в 2021 году бывший муж Ани Лорак сделал предложение своей девушке Лилии. Известно, что на тот момент она работала визажистом в Киеве. Также у бизнесмена есть общая дочь с Лорак. Сейчас девочке 11 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали именную звезду певицы. Сам же Мурат Налчаджиоглу не перестает заявлять, что Украина – его родной дом.