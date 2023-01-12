У мережі розсекретили "нового чоловіка" Ані Лорак: з ким обіймається зрадниця України (фото)

Любителька росіян похвалилася своїм кавалером

Скандальна співачка Ані Лорак "засвітилася" з новим чоловіком після того, як її колишній чоловік, уродженець Туреччини, виявив більше патріотизму та підтримки Україні і її мешканцям, ніж сама українська виконавиця.

Зрадниця показала на відео, опублікованому в Інстаграмі, як обіймається із високим хлопцем. "Починається щось нове", — підписала фото Лорак.

Можна було б подумати, що у 44-річної артистки новий роман, вона сама й не заперечує це, проте її підписники змогли ідентифікувати чоловіка, варто відзначити, неслов’янської зовнішності.

Загадковим бойфрендом зрадниці виявився її особистий вчитель з йоги, з яким Лорак вже виставляла відео, проте не висвічувала його обличчя. У коментарях до посту користувачі соцмережі написали, що зараз співачка перебуває в Іспанії.

Раніше Ані Лорак розповіла про брата в Україні, яку щодня лицемірно бомбардують росіяни. Вона заявила, що після розмови з ним, у неї, бачите, зник новорічний настрій.