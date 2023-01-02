"Вбиваєш його своїми ж руками": зрадницю Ані Лорак "розпекли" за розповідь про брата, який ховався у підвалі від атаки рф

Співачка звернулась до українців і навіть не назвала війною атаки росії, якій продалась

Відома співачка українського походження Ані Лорак наче спеціально розлючує українців, які страждають від щоденних атак країни-агресорки росії, якій продалась ще до повномасштабного вторгнення армії рф в Україну.

В соцмережі Інстаграм 44-річна артистка розповіла про свого рідного брата, який живе в Києві і ховається в підвалах, поки російські бомби знищують українську столицю. Зрадниця зателефонувала родичу і під час розмови почула звуки вибухів. Лорак поскаржилась, що цей момент зіпсував їй Новий рік.

"Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який мав би стати святом", — лицемірно написала артистка. Та ще й українською мовою — це вперше від 24 лютого.

Українці не залишили цей допис без уваги. В коментарях користувачі пишуть, що виконавиця знову відмовляється називати війну війною, а тільки "ситуацією", яка зіпсувала їй свято. Також вказали Лорак на те, що вона сама ж своїми податками в росії спонсорує атаки на свою власну країну, своїми ж руками вбиваючи рідних людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі, в Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. А ось колишній чоловік співачки Мурат Налчаджіоглу не перестає заявляти, що Україна – його рідний дім.