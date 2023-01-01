"Рік нашої перемоги": Притула, Осадча, TVORCHI та інші зірки привітали українців зі святом (фото, відео)

Українські зірки передали свої новорічні привітання Україні та її жителям

Ось і настав 2023 рік. В цю неспокійну ніч всі українці загадували тільки одне бажання — щоб у новому році закінчилась кровопролитна війна, а переможницею в ній була тільки Україна. "Телеграф" вітає всіх з Новим роком і бажає кожному читачу більше радісних та щасливих моментів в наступні 12 місяців.

Свої привітання і побажання всього найкращого публікують і українські зірки. Теплими словами підтримки для своїх шанувальників селебріті поділились в соцмережах.

Катерина Осадча

"Ворог підступно намагається забрати у нас свято. Сподіваюсь, що ви та ваші близькі у безпеці. В нас ворог намагається відібрати свято, але ми будемо вітати, піднімати келихи в будь-яких обставинах, вітати одне одного і загадувати головне бажання, ми знаємо, що прийдешній рік — рік Перемоги! З Новим Роком, мої дорогі! Ми були разом весь цей рік і наш наступний рік буде наш щасливий рік зі здійсненнями нашого головного бажання!", — написала телеведуча в Інстаграмі.

Сергій Притула

"Рік закінчується так, як і минав в цілому: під виття сирен і звуки прильотів, із зціпленими зубами і з молитвами за наших захисників! Але рабам ніколи не зрозуміти, що жодні ракети не зламають волі народу, який обрав шлях гідності і свободи! Довели це у 2022. Не відступимо і у 2023!", — заявив волонтер і громадський діяч.

Ольга Сумська

"Рідні наші українці, з Новим роком!!! Разом до ПЕРЕМОГИ!", — закликала українська актриса. Зірка виклала сімейне фото, на якому зображена вона сама з чоловіком Віталієм Борисюком і їх спільною донечкою Ганною.

TVORCHI

Привітали зі святом і представники України на "Євробаченні-2023", музиканти Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні: "З Новим Роком, українці! Сталеві люди, цей рік був надзвичайно складним, проте ми тримаємось і ми витримаємо. Нам є заради чого і наше бажання одне, спільне та непохитне. Нехай 2023 стане для нас роком вільного, чистого неба та власних непохитних кордонів. Роком правди, роком сили, ще одним роком незламності".

Григорій Решетник

"З Новим Переможним 2023 Роком. Найщиріші вітання від нашої сім'ї кожній українській родині. Слава Нашим Героям!", — написав телеведучий в Інстаграмі. На фото Решетник зі своєю дружиною Христиною.

Юлія Саніна

"Привіт 2023! Рік нашої перемоги", — привітала новий рік фронтвумен гурту The HARDKISS. Співачка також виклала фото з учасниками колективу.

Оля Полякова

"Дорогі любі українці! Хай цей рік іде куди йшов, було багато горя і сліз, але було багато доброти тепла і людяності! Хай в новому нам буде краще! Миру і перемоги Україні!!! Здоров'я і тепла вашим родинам! Дяка захисникам! Слава Україні!", — написала співачка, прикріпивши відео зі своїми дочками на фоні святкової ялинки.

Ектор Хіменес-Браво

"Сьогодні хочу привітати всіх з Новим роком. Нехай новий 2023 рік стане кінцем війни, хай припиняться обстріли та тривоги, та нехай кожен возз’єднається з близькими та рідними. Мирного нам усім неба, здоров’я та щастя! Щиро дякую всім українцям за підтримку та любов, за вашу силу та стійкість, за те, що не здаєтеся та не підкорюєтеся, й за те, що залишаєтесь разом попри все, адже наша сила — в єдності! Поважаю. Ціную. Люблю", — привітав зі святом відомий шеф-кухар.

У відео кулінар також відмітив, що для нього честь жити з українцями в одній країні. Сам Ектор родом з Колумбії. Додамо, що чоловік говорить у ролику українською мовою.

Нагадаємо, що цього ж року все новорічне звернення президента України Володимира Зеленського стосувалося війни, сміливості українців та готовності стояти на своєму до самісінької Перемоги.

"Телеграф" також розповідав, хто з іноземних політиків не забув на Новий рік згадати про Україну та висловити свою підтримку.