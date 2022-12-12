"А майстер-клас для українців, які втратили все?": Лорак "розпекли" за нове відео в Instagram

Любителька кремля вкотре доводить свою байдужість до підтримки українців

Опальна співачка Ані Лорак знову незрозуміло висловилася про мир. Артистка продовжує замовчувати, що з вказівки путіна росія вторглася до її країни і продовжує вбивати мирних українців, маленьких дітей.

Зрадниця України опублікувала відео, на якому вона займається дихальними вправами з гуру. В описі виконавиця заявляє, що завдяки їм її "глибокий біль та горе" зникають.

"Саме в проміжках між кожним вдихом і видихом, які я роблю, глибокий біль і горе, які я відчуваю за всі сім’ї, які страждають зараз, зникають на кілька секунд... Я хочу, щоб одного разу ми всі могли спокійно дихати одним повітрям...", - написала артистка.

Про лицемірство Лорак у коментарях до посту заявили українці, які буквально переживають реальний біль за свою країну та близьких людей. Вони зазначили, що більше ніколи не дихатимуть одним повітрям зі зрадницею і дорікнули артистці, що поки вона розважає росіян у країні-агресорі, її колишній чоловік Мурат Налчаджіоглу (родом із Туреччини) нікуди не тікає і вважає Україну своєю другою батьківщиною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі в Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. Сам же Мурат Налчаджіоглу не перестає заявляти, що Україна – його рідний дім.