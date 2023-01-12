Хворий путініст Басков, який вже не може самостійно ходити, "розплився" до невпізнаваності (фото)

Зірку російської естради зараз важко впізнати

Російський співак-путініст Микола Басков, про хворобу якого стало відомо торік, усе більше стає схожим на воскову ляльку. Прибічник кремля сильно опух і зараз того самого "натурального блондина" вже важко впізнати.

Його фото із підписом "Як с*ка війна його пошарпала…" опублікував у твіттері користувач з ніком Думки Перзидента.

У коментарях інші користувачі зауважують, що Басков дійсно сильно опух і став схожий на бабцю:

"Ще трохи — і Брєжнєв",

"Спереживався весь, як там хлопчики",

"Я взагалі з нього в шоці. Людина настільки нервує, що розпухла з голодухи",

"З бодуна опухлий",

"Судячи з є*лета, його фуагра і лобстери потріпали, а не війна",

"Алковоїн",

"Б**ть, його до компресора під'єднали?!",

"В окопі захворів свинкою", — пишуть користувачі.

Нагадаємо, що у своєму новому обліку прибічник кремлівського режиму з’явився на одній із російських передач на початку листопада 2022 року. В кадрі Басков виглядав важким, опухлим і навіть хворобливим. На шоу він розридався, розповідаючи про поранених окупантів. Проте глядачам було цікавіше дізнатися, що ж сталося з артистом. Пізніше він сам розповів, що начебто має проблеми зі зв’язками на нозі. Судинний хірург, який взявся прокоментувати стан Баскова, зауважив, що йому треба негайно зайнятися своїм станом, бо наслідки можуть бути серйозними — інсульт чи інфаркт.

Крім того, співак, який підтримує війну рф проти України, вже багато років не може налагодити особисте життя і створити сім'ю. Однак минулого року ЗМІ запідозрили Баскова у нетрадиційній орієнтації. Приводом для цього стали надто тісні обійми Миколи з колегою Георгієм Лепсом.

Раніше ми розповідали, що ще одному путінсту — російському режисеру Микиті Михалкову, який зараз у реанімації — стає все гірше. Днями лікарі назвали його новий діагноз.