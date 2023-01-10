Путіністу михалкову стає все гірше: лікарі назвали новий діагноз

Про його перспективи наразі ніхто не береться говорити

Відомому російському режисеру та актору, затятому путіністу микиті михалкову, який на початку січня загримів до лікарні з підозрою на COVID-19, стає гірше. Спершу ішлося про грип, пізніше лікарі заговорили саме про ковідну пневмонію. Його стан постійно погіршується, прибічник кремля перебуває у реанімації.

Напередодні медики провели КТ і назвали новий діагноз путініста михалкова. За даними російського сайту super.ru, у 77-річного режисера — ідіопатична пневмонія. Кількість вражених ділянок легень зростає, йдеться про погіршення його стану.

Крім того, у михалкова діагностували миготливу аритмію. Був ризик інфаркту, однак загроза життю наразі відсутня.

Російські сміттярки повідомляють, що раніше за здоров'я голови Спілки кінематографістів рф-ії помолився сам патріарх кирил. І начебто навіть передав михалкову просфору, з якої було вийнято частку за його здоров'я.

Нагадаємо, що микита михалков — один із затятих українофобів і прибічників путінського режиму. Він неодноразово негативно висловлювався про Україну і засуджував російських зірок, які виступають проти розв’язаної росією війни. Більш того, на наступний день після вторгнення російських військ на територію України михалков навіть висловився за визнання самопроголошених псевдореспублік"Л/ДНР". А ще режисер називає Україну "фашистською державою", а Революцію Гідності — військовим переворотом.

Свого часу саме він публічно проговорився, що на війну в Україні рф-ія відправляє зеків, яким потім приписує героїчні вчинки. 31 серпня 2015 року СБУ на 5 років заборонила михалкову в’їзд до України.