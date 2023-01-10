О его перспективах пока никто не берется говорить

Известному российскому режиссеру и актеру, ярому путинисту никите михалкову, который в начале января загремел в больницу с подозрением на COVID-19, становится хуже. Сначала речь шла о гриппе, позже врачи заговорили именно о ковидной пневмонии. Его состояние постоянно ухудшается, сторонник кремля находится в реанимации.

Накануне медики провели КТ и назвали новый диагноз путиниста михалкова. По данным российского сайта super.ru, у 77-летнего режиссера — идиопатическая пневмония. Количество пораженных участков легких растет, речь идет об ухудшении его состояния.

Кроме того, у михалкова диагностировали мерцательную аритмию. Был риск инфаркта, однако угроза жизни отсутствует.

Российские мусорки сообщают, что ранее за здоровье председателя Союза кинематографистов россии помолился сам патриарх кирилл. И вроде бы даже передал михалкову просфору, из которой была извлечена доля за его здоровье.

Напомним, что никита михалков — один из ярых украинофобов и сторонников путинского режима. Он неоднократно отрицательно высказывался об Украине и осуждал российских звезд, выступающих против развязанной россией войны. Более того, на следующий день после вторжения российских войск на территорию Украины михалков даже высказался за признание самопровозглашенных псевдореспублик "Л/ДНР". А еще режиссер называет Украину "фашистским государством", а Революцию Достоинства — военным переворотом.

В свое время именно он публично проговорился, что на войну в Украину рф отправляет зэков, которым потом приписывает героические поступки. 31 августа 2015 года СБУ на 5 лет запретила михалкову въезд в Украину.