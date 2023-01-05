Путинист михалков в больнице в тяжелом состоянии: что говорят врачи

У режиссера диагностировали ковидную пневмонию, перспективы выжить — туманные

Известный российский режиссер и кремлевский прикорытник Никита Михалков, попавший в международные санкционные списки за поддержку войны в Украине, находится в больнице в тяжелом состоянии.

У 77-летнего режиссера, актера и председателя Союза кинематографистов россии диагностировали ковидную пневмонию, его состояние оценивают как тяжелое, сообщают СМИ.

Михалков не раз негативно высказывался об Украине и осуждал тех российских звезд, которые выступают против развязанной россией войны.

"Коллегам моим, которые рыдают по поводу событий в Украине, я хочу сказать: "Ребята, а что вы тут делаете? Езжайте туда, где справедливость, где правда. Отправляйтесь туда, где все настоящие!" – заявил режиссер у себя на YouTube-канале.

А на следующий день после вторжения российских войск на территорию Украины михалков даже высказался за признание марионеточных "Л/ДНР".

Украинский музыкант Андрей Данилко даже предположил, что михалков сошел с ума на фоне возрастных изменений в мозгу, после того как ярый путинист заявил, что в Украине "вербуют" птиц для уничтожения россиян.

Во время Евромайдана и российской интервенции в Крым и на Донбассе михалков занял резко прокремлевскую позицию, выступил с воззваниями по телевидению. В них предрек Украине "гибель" в случае ее сближения с Евросоюзом; сетовал на недостаточно массовый сепаратизм одесситов, из-за которого россии не хватало оснований для вводавойск; с пиететом цитировал военного преступника Слободана Милошевича и расхваливал агрессивную путинскую политику. Михалков также называл Украину "фашистским государством", а Революцию Достоинства — военным переворотом.

31 августа 2015 года СБУ на пять лет запретила михалкову и еще 10 российским деятелям культуры въезд в Украину.

Напомним, в августе 2022 михалков проговорился, что на войну в Украину командование армии рф вербовало зэков. В своей передаче режиссер представил в качестве героя бывшего заключенного, который сначала пытал своих сокамерников в СИЗО, а затем уехал на так называемую "спецоперацию" в Украину, где и был уничтожен.