Режисеру діагностував ковидну пневмонію, перспективи вижити — туманні

Відомий російський режисер і кремлівський прикоритник микита Миіхалков, який потрапив у міжнародні списки санкцій за підтримку війни в Україні, перебуває в лікарні у важкому стані.

У 77-річного режисера, актора та голови Спілки кінематографістів росії діагностували ковідну пневмонію, його стан оцінюють як тяжкий, повідомляє Telegram-канал Baza.

Михалков неодноразово негативно висловлювався про Україну і засуджував тих російських зірок, які виступають проти розв’язаної росією війни.

"Колегам моїм, які ридають з приводу подій в Україні, я хочу сказати: "Хлопці, а що ви тут робите? Їдьте туди, де справедливість, де правда. Вирушайте туди, де всі справжні!" – заявив режисер у себе на YouTube-каналі.

А наступного дня після вторгнення російських військ на територію України михалков навіть висловився за визнання маріонеткових "Л/ДНР".

Український музикант Андрій Данилко навіть припустив, що михалков збожеволів на тлі вікових змін у мозку, після того, як затятий путініст заявив, що в Україні "вербують" птахів для знищення росіян.

Під час Євромайдану та російської інтервенції в Крим і на Донбас михалков зайняв різко прокремлівську позицію, виступив із зверненнями по телебаченню. У них пророкував Україні "загибель" у разі її зближення з Євросоюзом; нарікав на недостатньо масовий сепаратизм одеситів, через який росії бракувало підстав для введення військ; з пієтетом цитував військового злочинця Слободана Мілошевича та розхвалював агресивну путінську політику. Михалков також називав Україну "фашистською державою", а Революцію Гідності — військовим переворотом.

31 серпня 2015 року СБУ на п’ять років заборонила михалкову та ще 10 російським діячам культури в’їзд до України.

Нагадаємо, в серпні 2022 року михалков прохопився, що на війну в Україну командування армії Росії вербувало зеків. У своїй передачі режисер представив як героя колишнього в’язня, який спочатку катував своїх співкамерників у СІЗО, а потім поїхав на так звану "спецоперацію" в Україну, де і був знищений.