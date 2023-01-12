Больной путинист Басков, который уже не может самостоятельно ходить, "расплылся" до неузнаваемости (фото)

Звезду российской эстрады сейчас трудно узнать

Российский певец-путинист Николай Басков, о болезни которого стало известно в прошлом году, все больше становится похож на восковую куклу. Сторонник кремля сильно опух и сейчас того самого "натурального блондина" уже трудно узнать.

Его фото с подписью "Как с*ка война его потрепала…"опубликовал в твиттере пользователь с ником Мысли Перзидента.

В комментариях другие пользователи отмечают, что Басков действительно сильно опух и стал похож на бабушку:

"Еще немного — и Брежнев",

"Спереживался весь, как там мальчики",

"Я вообще с него в шоке. Человек настолько нервничает, что распух из голодухи",

"Из бодуна опухший",

"Судя по е*лету, его фуагра и лобстеры потрепали, а не война",

"Алковоин",

"Б**ть, его к компрессору подсоединили?!",

"В окопе заболел свинкой", — пишут пользователи.

Напомним, что в своем новом облике приверженец кремлевского режима появился на одной из российских передач в начале ноября 2022 года. В кадре Басков выглядел тяжелым, опухшим и даже болезненным. На шоу он разрыдался, рассказывая о раненых окупантах. Однако зрителям было намного интереснее узнать, что же произошло с артистом. Позже он сам рассказал, что якобы имеет проблемы со связками на ноге. Сосудистый хирург, взявшийся прокомментировать состояние Баскова, заметил, что ему нужно немедленно заняться своим состоянием, потому что последствия могут быть серьезными — инсульт или инфаркт.

Кроме того, певец, поддерживающий войну рф против Украины, уже много лет не может наладить личную жизнь и создать семью. Однако в прошлом году СМИ заподозрили Баскова в нетрадиционной ориентации. Поводом для этого стали слишком тесные объятия Николая с коллегой Георгием Лепсом.

Ранее мы рассказывали, что еще одному путинисту — российскому режиссеру Никите Михалкову, который сейчас находится в реанимации, становится все хуже. На днях врачи назвали его новый диагноз.