Ексчоловік зрадниці Лорак відповів, чому залишається в охопленій війною Україні: "Почуваєшся вільно"

Мурат Налчаджіоглу вважає Україну своєю батьківщиною

У той час як скандальна співачка Ані Лорак зрадила свою країну і продовжує мовчати про війну та вбивства своїх земляків, її колишній чоловік Мурат Налчаджіоглу відверто заявляє, що не в його стилі тікати, коли все погано.

На своїй сторінці в Інстаграмі чоловік розповів, чому він вирішив залишитися в Україні, коли в країні триває кровопролитна війна, адже сам він родом із Туреччини.

"У нас кажуть так: твоя батьківщина не де ти народився, а де ти живеш, де ти почуваєшся вільно, справжньою людиною, і живеш із честю. Тому, я почуваюся тут такою людиною", — відповів Мурат.

Чоловік упевнений, що буде нова Україна. "Ця країна дуже сильна", — сказав Налчаджіоглу.

Нагадаємо, що у 2021 році колишній чоловік Ані Лорак зробив пропозицію своїй дівчині Лілії. Відомо, що на той момент вона працювала візажистом у Києві. Також бізнесмен має спільну доньку з Лорак. Нині дівчинці 11 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі в Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. Сам же Мурат Налчаджіоглу не перестає заявляти, що Україна – його рідний дім.