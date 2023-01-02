"Убиваешь его своими же руками": предательницу Ани Лорак "распекли" за рассказ о брате, который прятался в подвале от атаки рф

Певица обратилась к украинцам и даже не назвала войной атаки россии, которой продалась

Известная певица украинского происхождения Ани Лорак вроде бы специально злит украинцев, страдающих от ежедневных атак страны-агрессорши россии, которой продалась еще до полномасштабного вторжения армии рф в Украину.

В соцсети Инстаграм 44-летняя артистка рассказала о своем родном брате, который живет в Киеве и прячется в подвалах, пока российские бомбы уничтожают украинскую столицу. Предательница позвонила по телефону родственнику и во время разговора услышала звуки взрывов. Лорак пожаловалась, что этот момент испортил ей Новый год.

"Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации омрачили момент, который должен был стать праздником", — лицемерно написала артистка. Да еще и на украинском языке – это впервые с 24 февраля.

Украинцы не оставили это сообщение без внимания. В комментариях пользователи пишут, что исполнительница снова отказывается называть войну войной, а только "ситуацией", которая испортила праздник. Также указали Лорак на то, что она сама своими налогами в россии спонсирует атаки на свою собственную страну, своими же руками убивая родных людей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессорше, в Черновцах из "Аллеи звезд" убрали именную звезду певицы. А вот бывший муж певицы Мурат Налчаджиоглу не перестает заявлять, что Украина – его родной дом.