"Год нашей победы": Притула, Осадчая, TVORCHI и другие звезды поздравили украинцев с праздником (фото, видео)

Украинские звезды передали свои новогодние поздравления Украине и ее жителям

Вот и настал 2023 год. В эту беспокойную ночь все украинцы загадывали только одно желание — чтобы в новом году закончилась кровопролитная война, а победительницей в ней была только Украина. "Телеграф" поздравляет всех с Новым годом и желает каждому читателю больше радостных и счастливых моментов в следующие 12 месяцев.

Свои приветствия и пожелания всего лучшего публикуют и украинские звезды. Теплыми словами поддержки для своих поклонников селебрити поделились в соцсетях.

Екатерина Осадчая

"Враг коварно пытается забрать у нас праздник. Надеюсь, что вы и ваши близкие в безопасности. У нас враг пытается отобрать праздник, но мы будем приветствовать, поднимать бокалы в любых обстоятельствах, приветствовать друг друга и загадывать главное желание, мы знаем что грядущий год — год Победы! С Новым Годом, мои дорогие! Мы были вместе весь этот год и наш следующий год будет наш счастливый год с исполнением нашего главного желания!", — написала телеведущая в Инстаграме.

Сергей Притула

"Год заканчивается так, как и проходил в целом: под вой сирен и звуки прилетов, со стиснутыми зубами и с молитвами за наших защитников! Но рабам никогда не понять, что никакие ракеты не сломают свободу народа, избравшего путь достоинства и свободы! Доказали это в 2022 году. Не отступим и в 2023!", — заявил волонтер и общественный деятель.

Ольга Сумская

"Родные наши украинцы, с Новым годом!!! Вместе к ПОБЕДЕ!", — призвала украинская актриса. Звезда выложила семейное фото, на котором изображена она сама с мужем Виталием Борисюком и их общей дочерью Анной.

TVORCHI

Поздравили с праздником и представители Украины на "Евровидении-2023", музыканты Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни: "С Новым Годом, украинцы! Стальные люди, этот год был чрезвычайно сложным, однако мы держимся и мы выдержим. Нам есть ради чего и наше желание одно, общее и непоколебимое. Пусть 2023 год станет для нас годом свободного, чистого неба и собственных непоколебимых границ. Годом правды, годом силы, еще одним годом несгибаемости".

Григорий Решетник

"С Новым Победным 2023 годом. Самые искренние поздравления от нашей семьи каждой украинской семье. Слава Нашим Героям!", — написал телеведущий в Инстаграме. На фото Решетник со своей женой Кристиной.

Юлия Санина

"Привет 2023! Год нашей победы", — поздравила новый год фронтвумен группы The HARDKISS. Певица также выложила фото с участниками коллектива.

Оля Полякова

"Дорогие милые украинцы! Пусть этот год идет куда шел, было много горя и слез, но было много доброты тепла и человечности! Пусть в новом нам будет лучше! Мира и победы Украине!!! Здоровья и тепла вашим семьям! Благодарность защитникам! Слава Украине!", — написала певица, прикрепив видео со своими дочерьми на фоне праздничной елки.

Эктор Хименес-Браво

"Сегодня хочу поздравить всех с Новым годом. Пусть новый 2023 год станет концом войны, пусть прекратятся обстрелы и тревоги, и пусть каждый воссоединится с близкими и родными. Мирного нам всем неба, здоровья и счастья! Искренне благодарю всех украинцев за поддержку и любовь, за вашу силу и стойкость, за то, что не сдаетесь и не подчиняетесь, и за то, что остаетесь вместе при всем, ведь наша сила — в единстве! Уважаю. Ценю. Люблю", — поздравил с праздником известный шеф-повар.

В видео кулинар также отметил, что для него честь жить с украинцами в одной стране. Сам Эктор родом из Колумбии. Добавим, что мужчина говорит в ролике на украинском языке.

Напомним, что в этом же году все новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского касалось войны, смелости украинцев и готовности стоять на своем до Победы.

"Телеграф" также рассказывал, кто из иностранных политиков не забыл на Новый год вспомнить об Украине и выразить свою поддержку.