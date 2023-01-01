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"Год нашей победы": Притула, Осадчая, TVORCHI и другие звезды поздравили украинцев с праздником (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Украинские звезды поздравляют с Новым 2023 годом Новость обновлена 01 января 2023, 12:02
Украинские звезды поздравляют с Новым 2023 годом. Фото instagram.com

Украинские звезды передали свои новогодние поздравления Украине и ее жителям

Вот и настал 2023 год. В эту беспокойную ночь все украинцы загадывали только одно желание — чтобы в новом году закончилась кровопролитная война, а победительницей в ней была только Украина. "Телеграф" поздравляет всех с Новым годом и желает каждому читателю больше радостных и счастливых моментов в следующие 12 месяцев.

Свои приветствия и пожелания всего лучшего публикуют и украинские звезды. Теплыми словами поддержки для своих поклонников селебрити поделились в соцсетях.

Екатерина Осадчая

"Враг коварно пытается забрать у нас праздник. Надеюсь, что вы и ваши близкие в безопасности. У нас враг пытается отобрать праздник, но мы будем приветствовать, поднимать бокалы в любых обстоятельствах, приветствовать друг друга и загадывать главное желание, мы знаем что грядущий год — год Победы! С Новым Годом, мои дорогие! Мы были вместе весь этот год и наш следующий год будет наш счастливый год с исполнением нашего главного желания!", — написала телеведущая в Инстаграме.

катя осадка юрий горбунов

Сергей Притула

"Год заканчивается так, как и проходил в целом: под вой сирен и звуки прилетов, со стиснутыми зубами и с молитвами за наших защитников! Но рабам никогда не понять, что никакие ракеты не сломают свободу народа, избравшего путь достоинства и свободы! Доказали это в 2022 году. Не отступим и в 2023!", — заявил волонтер и общественный деятель.

Ольга Сумская

"Родные наши украинцы, с Новым годом!!! Вместе к ПОБЕДЕ!", — призвала украинская актриса. Звезда выложила семейное фото, на котором изображена она сама с мужем Виталием Борисюком и их общей дочерью Анной.

ольга сумская виталий борисюк

TVORCHI

Поздравили с праздником и представители Украины на "Евровидении-2023", музыканты Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни: "С Новым Годом, украинцы! Стальные люди, этот год был чрезвычайно сложным, однако мы держимся и мы выдержим. Нам есть ради чего и наше желание одно, общее и непоколебимое. Пусть 2023 год станет для нас годом свободного, чистого неба и собственных непоколебимых границ. Годом правды, годом силы, еще одним годом несгибаемости".

творчи

Григорий Решетник

"С Новым Победным 2023 годом. Самые искренние поздравления от нашей семьи каждой украинской семье. Слава Нашим Героям!", — написал телеведущий в Инстаграме. На фото Решетник со своей женой Кристиной.

Юлия Санина

"Привет 2023! Год нашей победы", — поздравила новый год фронтвумен группы The HARDKISS. Певица также выложила фото с участниками коллектива.

Оля Полякова

"Дорогие милые украинцы! Пусть этот год идет куда шел, было много горя и слез, но было много доброты тепла и человечности! Пусть в новом нам будет лучше! Мира и победы Украине!!! Здоровья и тепла вашим семьям! Благодарность защитникам! Слава Украине!", — написала певица, прикрепив видео со своими дочерьми на фоне праздничной елки.

Эктор Хименес-Браво

"Сегодня хочу поздравить всех с Новым годом. Пусть новый 2023 год станет концом войны, пусть прекратятся обстрелы и тревоги, и пусть каждый воссоединится с близкими и родными. Мирного нам всем неба, здоровья и счастья! Искренне благодарю всех украинцев за поддержку и любовь, за вашу силу и стойкость, за то, что не сдаетесь и не подчиняетесь, и за то, что остаетесь вместе при всем, ведь наша сила — в единстве! Уважаю. Ценю. Люблю", — поздравил с праздником известный шеф-повар.

В видео кулинар также отметил, что для него честь жить с украинцами в одной стране. Сам Эктор родом из Колумбии. Добавим, что мужчина говорит в ролике на украинском языке.

Напомним, что в этом же году все новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского касалось войны, смелости украинцев и готовности стоять на своем до Победы.

"Телеграф" также рассказывал, кто из иностранных политиков не забыл на Новый год вспомнить об Украине и выразить свою поддержку.

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#Знаменитости #Новый год #Поздравления