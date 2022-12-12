"А мастер-класс для украинцев, потерявших все?": Лорак "распекли" за новое видео в Instagram

Любительница кремля в который раз доказывает свою безучастность в поддержке украинцев

Опальная певица Ани Лорак снова невнятно выразилась о мире. Артистка продолжает замалчивать о том, что с указки путина россия вторглась в ее страну и продолжает убивать мирных украинцев, маленьких детей.

Предательница Украины опубликовала видео, на котором она занимается дыхательными упражнениями с гуру. В описании исполнительница заявляет, что благодаря им ее "глубокая боль и горе" исчезают.

"Именно в промежутках между каждым вдохом и выдохом, которые я делаю, глубокая боль и горе, которые я испытываю за все семьи, страдающие сейчас, исчезают на несколько секунд… Я хочу, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом…", — написала артистка.

О лицемерии Лорак в комментариях к посту заявили украинцы, которые буквально переживают реальную боль за свою страну и близких людей. Они отметили, что больше никогда не будут дышать одним воздухом с предательницей и упрекнули артистку, что пока она развлекает россиян в стране-агрессоре, ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу (родом с Турции) никуда не убегает и считает Украину своей второй родиной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали именную звезду певицы. Сам же Мурат Налчаджиоглу не перестает заявлять, что Украина – его родной дом.