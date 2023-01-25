Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк специально для "Телеграфа" рассказал об украинских артистах-запроданцах, российских публицистах и "хороших русских"

Ряд украинских исполнителей за время российско-украинской войны, которая идет с 2014 года, перейдя в новую фазу в 2022-м, перебрались в рф и "топят" за путина. Из самых ярких примеров – Лорак и Повалий. Последняя вообще назвала путина борцом с нацизмом и заявила, что она за "правду".

Я уже об этом писал/говорил неоднократно: украинские артистки/артисты, с марта 2014 года выступающие в россии, предали свою страну и свой народ.

А те, кто даже после 24 февраля 2022 года продолжает там выступать, просто безмозглые продажные существа.

Хотя, повторяю, уже после оккупации Крыма любому, у кого есть мозги, было все понятно… Или ты поддерживаешь захватчиков и убийц, или — свой народ, который страдает от агрессии и гибнет, военные и гражданские, в развязанной кремлем войне на Донбассе.

Единственное, что "оправдывает" украинских артистов-запроданцев – у творческих людей, как правило, не очень большой интеллект. Это если сказать мягко. Повалий и Лорак решили, что деньги, которые они могут заработать в рашке, важнее эмпатии к своим соотечественникам. Если бы у них было больше мозгов и чести, то они бы поняли, что, в сущности, они выбрали петь для убийц, переступив через трупы жертв. Бог им судья (неизвестно какой, кстати). А может, у них были другие стопроцентные резоны прислуживать агрессору? Кто знает. Но факт остается фактом: они стали ничтожествами для подавляющего большинства украинцев.

Что касается артистов, политэкспертов, публицистов, журналистов – россиян, выступающих против войны, то я категорический противник искать "хороших русских" и говорить с ними, брать у них интервью, следить за их творчеством. Что с ними будет дальше – тоже не интересно. Они тоже виноваты в том, что в марте 2014-го не поднялись все вместе против истерии "крымнаш", хотя, повторяю, до людей творческих тяжело доходят простые вещи. Поэтому – мне они безразличны.

Может, кроме той небольшой когорты российской творческой интеллигенции, кто еще в 2014 году вслух публично призвал россиян не лезть в Украину. Это Шендерович, Макаревич, Ахеджакова, Басилашвили, может, еще кого-то подзабыл. И вообще, "хорошие русские" — это те, кто занимается свержением фашистского режима путина и конструированием новой, демократической россии. Вы знаете таких? Я – нет. Всевозможные Пионтковские и иже с ними не считаются. Они далеко от россии, они только советчики. Поэтому мне совсем не интересны, несмотря на умение красиво говорить.

Украину спасут не россияне-публицисты, а россияне, которые уничтожат путина и его ФСБшную камарилью и остановят агрессию против Украины изнутри россии.

Я прекрасно понимаю, что собственные имена пишутся с заглавной буквы, но пока слова "путин", "россия" и "кремль" не могут писаться с заглавной буквы никак.