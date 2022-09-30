Что делать с артистами-предателями Украины? Кондратюк назвал два шага
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Украинский шоубиз является самодостаточным и сможет прожить и без артистов-предателей
Властям стоит лишить всех званий украинских артистов, которые после начала российского вторжения не стали поддерживать нашу страну и давали концерты в рф.
Как рассказал "Телеграфу" телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, артистам-предателям стоит ввести табу на предоставление концертных площадок, а если они хотят заработать денег, то пусть едут в россию.
"По крайней мере – в ближайшие лет 25", — пошутил Кондратюк.
При этом он похвалил тех артистов, которые остались в Украине или продолжил работать на благо нашей страны. Он не стал называть их имен и предложил нашим согражданам самим определить "лучшего и яркого бойца" на отечественном культурном фронте.
Шоумен отметил, что украинский шоу-бизнес является самодостаточным, а любители российского могут отправиться в интернет. Впрочем, Кондратюк не стал исключать, что интернет в россии могут запретить.
Больше о том, о чем свидетельствуют последние действия россии и почему она точно проиграет, читайте в материале "Телеграф": "Мы будем сражаться даже после ядерного удара, — Игорь Кондратюк"