Що робити з артистами-зрадниками України? Кондратюк назвав два кроки
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Український шоубіз є самодостатнім та зможе прожити й без артистів-зрадників
Владі варто позбавити всіх звань українських артистів, які після початку російського вторгнення не стали підтримувати нашу країну і давали концерти в рф.
Як розповів "Телеграфу" телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, артистам-зрадникам варто запровадити табу на надання концертних майданчиків, а якщо вони хочуть заробити грошей, то нехай їдуть до росії.
"Принаймні — у найближчі 25 років", — пожартував Кондратюк.
При цьому він похвалив тих артистів, які залишилися в Україні чи продовжив працювати на благо нашої країни. Він не став називати їхніх імен і запропонував нашим співгромадянам самим визначити "кращого та яскравого бійця" на вітчизняному культурному фронті.
Шоумен зазначив, що український шоубізнес є самодостатнім, а любителі російської можуть вирушити в інтернет. Втім, Кондратюк не став виключати, що інтернет у рф можуть заборонити.
Більше про те, про що свідчать останні дії росії і чому вона точно програє, читайте у матеріалі "Телеграф": "Ми боротимемося навіть після ядерного удару, — Ігор Кондратюк"