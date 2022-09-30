Що робити з артистами-зрадниками України? Кондратюк назвав два кроки

Український шоубіз є самодостатнім та зможе прожити й без артистів-зрадників

Владі варто позбавити всіх звань українських артистів, які після початку російського вторгнення не стали підтримувати нашу країну і давали концерти в рф.

Як розповів "Телеграфу" телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, артистам-зрадникам варто запровадити табу на надання концертних майданчиків, а якщо вони хочуть заробити грошей, то нехай їдуть до росії.

"Принаймні — у найближчі 25 років", — пожартував Кондратюк.

При цьому він похвалив тих артистів, які залишилися в Україні чи продовжив працювати на благо нашої країни. Він не став називати їхніх імен і запропонував нашим співгромадянам самим визначити "кращого та яскравого бійця" на вітчизняному культурному фронті.

Шоумен зазначив, що український шоубізнес є самодостатнім, а любителі російської можуть вирушити в інтернет. Втім, Кондратюк не став виключати, що інтернет у рф можуть заборонити.

Більше про те, про що свідчать останні дії росії і чому вона точно програє, читайте у матеріалі "Телеграф": "Ми боротимемося навіть після ядерного удару, — Ігор Кондратюк"