Ми будемо битися навіть після ядерного удару, - Ігор Кондратюк

Телеведучий в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів про останні дії рф та можливість відкриття другого фронту

Стало відомо, що російський диктатор володимир путін збирає 30 вересня депутатів держдуми рф до кремля, аби оголосити про анексію окупованих територій Донеччини, Луганщини, а також Запорізької та Херсонської областей. Цьому передували псевдореферендуми, а також ядерні погрози з боку кремля.

Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк, який завжди відкрито висловлює свою громадянську позицію, в тому числі щодо російської агресії, в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів, про що свідчать останні дії рф та чому вона точно програє.

Світ зрозумів, що з путіним і рф потрібно боротися

– Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже понад 7 місяців. Що можна сказати про ситуацію на цьому етапі? Що зрозуміли для себе Україна, світ?

– Українці до 24 лютого 2022-го ділилися на тих, хто знав, що масштабна війна є неминучою, і на тих, хто думав "договориться посредине". Тепер, вочевидь, других майже немає. А ті, хто продовжував любити країну-агресора, або вже втікли з України (пам’ятаєте, велику чергу на пунктах пропуску до рф після звільнення Балаклії?), або спіймані СБУ, або чекають своєї черги отримати термін за державну зраду (Сальдо, Стрємоусов, Балицький та інше лайно).

Світ зрозумів, що з путіним і рф потрібно боротися. Не лише тому, що вони у 21-му столітті розв’язали велику неспровоковану війну в центрі Європи, але тому, що вони є непередбачуваними та смертельно небезпечними. Тому все буде Україна в сенсі – росія програє. І не лише на полі бою. Я прихильник тези про ядерне роззброєння рф. Зараз таке важко уявити. Але чи могли ми з вами на початку 2014 року уявити агресію росії проти нашої країни?

– Що можна сказати про культурний фронт?

– З березня 2014 року моя думка є незмінною: агресор в принципі не несе ніякої культури. А після 24 лютого ми побачили, що дія цієї "культури" на населення – нульова: росіяни виглядали, як дикуни з 17-го століття. Тому Україна має їх УСІХ забути.

Щодо артистів-зрадників, то я підтримую зняття з них усіх звань. І табу на концертні майданчики. Нехай їдуть у рф і там заробляють собі на життя. Принаймні – найближчі років 25 (посміхається).

А всі, хто не зраджували країну та народ, – молодці! Не буду їх усіх перераховувати. Нехай кожен обере собі найкращого і найяскравішого бійця українського культурного фронту.

Український шоубізнес – самодостатній. А усі, хто хоче раптом слухати російський шоубіз, – ідіть в інтернет. Щоправда, в росії його можуть заборонити (посміхається).

Ядерний удар остаточно зробить кремль ворогом усього світу

– Як вплинуть "референдуми" та можлива анексія росіянами тимчасово окупованих територій сходу та півдня на перебіг російсько-української війни?

– Я думаю, що ці псевдореферендуми НІЯК не вплинуть на перебіг нашої визвольної війни проти окупантів – російських нацистів. Захід вже давно попередив рф про невизнання цього ганебного дійства росіян на окупованих територіях, і готовий вводити нові санкції. Що говорити, якщо Сербія – історично політичний партнер росії в Європі – одна з перших заявила про неприйняття цього фарсу. Українські лідери вже також зробили заяви в такому руслі, але заяви не матимуть ніякого значення через неадекватність керівництва рф. Тому – продовжуємо слідкувати за тим, як ЗСУ крок за кроком звільняє українські землі.

– Чи слід серйозно сприймати загрози застосування росією ядерного озброєння проти України? До чого це може призвести?

– Я схильний до того, що до слів путіна та мєдвєдєва слід прислуховуватись. В сенсі – готуватись до найгіршого варіанту: тактичного ядерного удару (або навіть ударів). Ми будемо битися навіть після такого удару. В якому – це зрозуміло навіть алконавту мєдвєдєву (про його нетверезий спосіб життя пишуть давно) – немає ніякого сенсу, окрім демонстрації безсилля кремля перед спротивом українців і нашим небажанням йти в росію.

Такий ядерний удар остаточно зробить кремль ворогом усього світу. І навіть найбільші його симпатики на кшталт Орбана заткнуть свої роти. Але ядерний удар я вважаю малоймовірним. Навіть коли ЗСУ почнуть звільняти Крим. Робити з Криму другий Чорнобиль не наважиться навіть такий неадекватний політик, як путін.

– Які шанси у рф втягнути ще когось у війну проти України?

– Не думаю, що вдасться втягнути когось, окрім "шукачів смертельних пригод" на кшталт ПВК "Вагнера". З різних країн. А на рівні держав вже навіть Вірменія посилає путіна подалі з його паперовим ОДКБ.

Мобілізація – це неадекватність та безпорадність ворога перед очевидним військовим фіаско

– В останні дні – неприємні сигнали йдуть з білоруського напрямку. Чи залишається ризик нового вторгнення з території Республіки Білорусь (РБ)?

– Де-факто і де-юре РБ є військовим партнером рф. На жаль. Тому на північному кордоні – кордоні з Білоруссю – ми мусимо тримати достатні для відсічі сили. Щоб не сталося так, як з Херсонщиною (а сталося, за виразом Олексія А., таке: про…шляпили). Проте, наскільки я читав, ЗСУ та прикордонники готові дати відсіч і не дати бодай шансу росіянам відкрити ще один фронт.

– Про що свідчить російська мобілізація?

– Про неадекватність та безпорадність ворога перед очевидним військовим фіаско. Сьогодні вже є свідчення, що нинішня мобілізація є ганебною спробою утилізації росією своїх співгромадян. Я маю на увазі полоненого, який сказав, що від його мобілізації до потрапляння в полон до українських вояків пройшло всього 4 дні. Але, як ми знаємо з історії, таке масове вбивство своїх громадян для росії є традицією. СРСР вбив своїх громадян більше, ніж їх загинуло під час Другої світової війни.

– Чому росія точно програє? За яких умов та коли це станеться?

– Програє, бо вона – агресор, а Україна та всі українці ведуть справедливу визвольну війну, яку підтримує увесь цивілізований світ. Станеться це на умовах повного звільнення УСІХ наших конституційних територій. А коли – не знаю. Хотілося б раніше, але… Підтримуємо ЗСУ як можемо – і цим ми, цивільні, максимально наближаємо дату нашої Перемоги.

– Які шанси притягнути до відповідальності всіх винних у розв'язуванні, веденні, підтримці цієї війни?

– Повинен бути аналог Нюрнберзького трибуналу. Обов’язково! Інакше непокаране зло почне нову війну. Захід занадто легковажно віднісся до окупації Криму та розв’язання росією війни на сході України. Вони вже визнали свою провину (Борис Джонсон першим, здається). Тому трибунал буде. Результатом якого може бути не тільки засудження путіна, усієї кремлівської верхівки та російської армії (може частково й – народу), контрибуції на користь України, а й – маю надію – ядерне роззброєння росії!