Путін змінив стратегію щодо України, у хід пішли останні аргументи, — генерал

Ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", на що розраховує Кремль та як треба діяти світовій спільноті

Розпочався останній тиждень вересня, під час якого у контрольованих росіянами частинах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України мають намір завершити псевдореферендуми щодо приєднання до росії. Швидше за все, цього ж тижня країна-агресор офіційно оформить нові анексії.

Путінська кліка і він сам відкрито загрожують ядерним ударом по території України, якщо після приєднання до росії нових територій їх спробують відбити ЗСУ.

Генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", на що розраховує Кремль і як треба діяти світу.

путін намагається задіяти останні аргументи

За словами генерала, путін розуміє, що стратегічно програє у всіх напрямках у реалізації свого плану так званої "спеціальної військової операції" (фактично – захоплення України). Тому відпрацьовує різні інструменти, щоб терміново запустити механізм протидії просуванню ЗСУ.

"У Кремлі усвідомили, що після Харківського наступального формату наших військ — російська влада може остаточно програти, причому не тільки на полі бою, а й політично, зокрема всередині рф, — пояснює Микола Маломуж. — Відповідно, путін намагається задіяти останні аргументи. Серед іншого – оголосив часткову (але фактично – повну) мобілізацію. Вона йде повним ходом, стикаючись вже з протидією у низці суб’єктів федерації – тому ж Дагестані".

Мета всього цього термінового набору живої сили – посилити російські угруповання на півдні та сході України, а також на кордонах із Сумською, Харківською, Чернігівською областями, зазначає експерт. Сформувати потужні "кулаки" з різних напрямків. Там, де немає наступальних операцій, створити небезпеку. Одночасно посилити тиск на Донецькому напрямку, який продовжує залишатися окупантам не по зубах. Плюс – утримати, а можливо, й розширити зони російського впливу у Херсонській та Запорізькій областях.

"Але мобілізація – досить тривалий процес. А тому тут і зараз завдання Кремля – показати, що стратегічна перспектива для України може бути дуже негативною. Адже мобілізувати можуть не 300 тисяч, як заявлено, а значно більше. Як наслідок – формування нових частин та підрозділів, масове залучення військової техніки. Хоч техніка буде старою, а поповнення малонавчене і слабомотивоване, але це стане валом. Закиданням наших позицій тілами. Традиційна російська тактика.

Вже і путін, і лавров прямо заявили про таку можливість, якщо військові дії будуть перенесені на територію рф, нагадує генерал. Раніше ми цього не робили відкрито. А тому у Кремлі вирішили створити юридичний механізм для застосування ядерної зброї на території України.

Іде гра на межі фолу

Микола Маломуж припускає, що у Кремлі розробили комплексну стратегію. Це і мобілізація, і проведення псевдореферендумів, і "правова" модель приєднання цих територій (звернення до путіна, Держдуми, Радфеду — вже справа техніки). І подальша загроза завдання ядерних ударів, якщо Україна спробує відбити свої території (які рф вважатиме своїми).

"Упевнений, режисер цього сценарію знаходиться в Кремлі. І зараз розігрується саме така комбінація мілітаристського, агресивного крила оточення путіна. Створюється "конституційний привід" для ударів, зокрема по центру Києва. І застосування у військовому форматі на певному напрямі нових військових формувань", – пояснює генерал.

На його думку, путін не просто так заявив, що ймовірність ядерного удару по Україні – не фейк. Він підняв планку загроз надзвичайно високо. Далі, за його логікою, лише глобальна ядерна війна.

"Тобто йде гра на межі фолу, — продовжує Микола Маломуж. — І така ситуація з загрозою ядерної війни, псевдореферендумами, мобілізацією покликана показати світові, що путін не має наміру зупинятися. Тим самим він змушує цивілізовані країни не просто говорити про якісь страшні санкції. Це вже не працює. Не випадково країни ядерного клубу — США, Великобританія — виступили з жорсткими попередженнями. Світ через божевілля путінського режиму стоїть на межі ядерної конфронтації. І тактичний формат у такому разі швидко переросте у глобальний".

Саме тому, акцентує ексголова Зовнішньої розвідки, американці та британці наголошують, що відстежують російський ядерний ресурс. Можливу підготовку пусків із наземних, морських засобів. Формування авіаційних форматів – тактичних та стратегічних бомбардувальників.

"Все це береться на особливий контроль у режимі онлайн, – каже Микола Маломуж. – І звучать попередження на найвищому рівні (з вуст Байдена, Трасс, Блінкена, Саллівана), що будуть задіяні не лише потужні системи контролю, а й попередження таких ударів – з варіантом завдання ударів по самій рф і тимчасово окупованому Криму. Неофіційно на рівні військових відомств і розвідок — прямо вказується, які об’єкти опиняться під прицілом. Глава Пентагону — Остін — вже передавав шойгу по неофіційних каналах, що будуть завдані прямі удари по центру прийняття рішень, якщо росія застосує ядерне озброєння".

Важливо показати путіну, що ніхто не дозволить йому перетворити світ на ядерний попіл

Генерал вважає за важливе об’єднати сили провідних країн, зокрема членів ядерного клубу (крім росії та КНДР, від яких тут мало користі, туди входять США, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль), і жорстко поставити ультиматум: якщо він застосує ядерну зброю, то настане потужний удар у відповідь. Який не тільки не дозволить росії виграти в Україні, але і знищить країну-агресора у військовому, політичному, економічному, стратегічному сенсах.

"Дії на випередження повинні включати не лише загрози, а й пропозицію конкретного переговорного механізму. І тут, — підкреслює Микола Маломуж, — важливе підключення не тільки Заходу, позиція якого чітко виражена США і Великобританією, але й тих же Туреччини, Китаю, Індії, які мають з росією відносно непогані відносини, необхідно, щоб лідери цих країн, зі свого боку, дали зрозуміти путіну, що настав час відступати, підкреслюючи, що ані мобілізація, ані псевдореферендуми, ані спроба анексувати території чужої країни з порушенням усіх норм міжнародного права не будуть сприйняті ніким. І взагалі, і як виправдання для застосування ядерного озброєння. Що він зарвався. І що ніхто не дозволить йому перетворити світ "на ядерний попіл". Втім, путін, схоже, сам не готовий застосувати ядерну зброю. Адже він розуміє всі ризики".

Однак, зазначає генерал, російський диктатор хоче довести ситуацію до граничної точки кипіння. Сподіваючись, що під загрозою ядерних ударів йому вдасться приєднати до росії ще частину українських територій. І змушуючи таким чином Київ йти на переговори за умов Москви, а світ – підштовхувати Україну до цього.

"Упевнений, що міжнародна спільнота розуміє всі ризики такого розвитку подій. І не дозволить росії запустити механізм захоплення чужих територій, який може підштовхнути ще й низку інших країн, що неминуче призведе до вже офіційної Третьої світової", – констатує Микола Маломуж.