Мы будем сражаться даже после ядерного удара, — Игорь Кондратюк

Телеведущий в эксклюзивном интервью "Телеграфу"рассказал о последних действиях рф и возможности открытия второго фронта

Стало известно, что российский диктатор владимир путин собирает 30 сентября депутатов госдумы рф в кремле, чтобы объявить об аннексии оккупированных территорий Донбасса, Луганской области, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовали псевдореферендумы, а также ядерные угрозы со стороны кремля.

Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк, который всегда открыто выражает свою гражданскую позицию, в том числе по поводу российской агрессии, в эксклюзивном интервью " Телеграфу " рассказал, о чем свидетельствуют последние действия россии и почему она точно проиграет.

Мир понял, что с путиным и рф нужно бороться

– Широкомасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже более 7 месяцев. Что можно сказать о ситуации на этом этапе? Что поняли для себя Украина, мир?

– Украинцы до 24 февраля 2022-го делились на тех, кто знал, что масштабная война неизбежна, и на тех, кто думал "договориться посредине". Теперь, по-видимому, вторых почти нет. А те, кто продолжал любить страну-агрессора, или уже бежали из Украины (помните, большую очередь на пунктах пропуска в рф после освобождения Балаклеи?), или пойманы СБУ, или ждут своей очереди получить срок за государственную измену (Сальдо, Стремоусов, Балицкий и другое дерьмо).

Мир понял, что с путиным и рф нужно бороться. Не только потому, что они в 21-м веке развязали большую ничем не спровоцированную войну в центре Европы, а потому, что они непредсказуемы и смертельно опасны. Поэтому все будет Украина в смысле – россия проиграет. И не только на поле боя. Я сторонник тезиса о ядерном разоружении россии. Сейчас такое сложно представить. Но могли ли мы с вами в начале 2014-го представить агрессию россии против нашей страны?

– Что можно сказать о культурном фронте?

– С марта 2014 года мое мнение неизменно: агрессор в принципе не несет никакой культуры. А после 24 февраля мы увидели, что действие этой "культуры" на население – нулевое: россияне выглядели, как дикари из 17 века. Поэтому Украина должна их ВСЕХ забыть.

Что касается артистов-предателей, то я поддерживаю снятие с них всех званий. И табу на концертные площадки. Пусть едут в рф и там зарабатывают себе на жизнь. По крайней мере – в ближайшие лет 25 (улыбается).

А все, кто не изменяли стране и народу, – молодцы! Не стану их всех перечислять. Пусть каждый изберет себе самого лучшего и яркого бойца украинского культурного фронта.

Украинский шоу-бизнес – самодостаточный. А все, кто хочет вдруг слушать российский шоубиз, – идите в интернет. Правда, в россии его могут запретить (улыбается).

Ядерный удар окончательно сделает кремль врагом всего мира

– Как повлияют "референдумы" и возможная аннексия россиянами временно оккупированных территорий востока и юга на ход российско-украинской войны?

– Я думаю, что эти псевдореферендумы НИКАК не повлияют на ход нашей освободительной войны против оккупантов – российских нацистов. Запад уже давно предупредил РФ о непризнании этого позорного действа россиян на оккупированных территориях, и готов вводить новые санкции. Что говорить, если Сербия – исторически политический партнер России в Европе – одна из первых заявила о неприятии этого фарса. Украинские лидеры уже также сделали заявления в таком русле, но заявления не будут иметь никакого значения из-за неадекватности руководства России. Поэтому – продолжаем следить за тем, как ВСУ шаг за шагом освобождает украинские земли.

– Следует ли серьезно воспринимать угрозы применения россией ядерного вооружения против Украины? К чему это может привести?

– Я склоняюсь к тому, что к словам путина и медведева следует прислушиваться. В смысле – готовиться к худшему варианту: тактическому ядерному удару (или даже ударам). Мы будем биться даже после такого удара. В котором – это понятно даже алконавту медведеву (о его нетрезвом образе жизни пишут давно) – нет никакого смысла, кроме демонстрации бессилия кремля перед сопротивлением украинцев и нашим нежеланием идти в россию.

Такой ядерный удар окончательно сделает кремль врагом всего мира. И даже самые большие его симпатики вроде Орбана заткнут свои рты. Но ядерный удар я считаю маловероятным. Даже когда ВСУ начнут освобождать Крым. Делать из Крыма второй Чернобыль не решится даже такой неадекватный политик, как путин.

– Какие шансы у рф вовлечь еще кого-то в войну против Украины?

- Не думаю, что удастся вовлечь кого-то, кроме "искателей смертельных приключений" типа ЧВК "Вагнера". Из разных стран. А на уровне государств уже даже Армения посылает путина подальше с его бумажным ОДКБ.

Мобилизация – это неадекватность и беспомощность врага перед очевидным военным фиаско

– В последние дни – неприятные сигналы идут с белорусского направления. Остаётся ли риск нового вторжения с территории Республики Беларусь (РБ)?

– Де-факто и де-юре РБ является военным партнером россии. К сожалению. Поэтому на северной границе – границе с Беларусью – мы должны держать достаточные силы для отпора. Чтобы не произошло так, как с Херсонщиной (а случилось, по выражению Алексея А., такое: про…шляпили). Однако, насколько я читал, ВСУ и пограничники готовы дать отпор и не дать ни шанса россиянам открыть еще один фронт.

– О чем свидетельствует российская мобилизация?

– О неадекватности и беспомощности врага перед очевидным военным фиаско. Сегодня уже есть свидетельство, что нынешняя мобилизация является позорной попыткой утилизации россией своих сограждан. Я имею в виду пленника, который сказал, что от его мобилизации до попадания в плен к украинским воинам прошло всего 4 дня. Но, как мы знаем из истории, столь массовое убийство своих граждан для россии является традицией. СССР убил своих граждан больше, чем их погибло во время Второй мировой войны.

– Почему россия точно проиграет? При каких условиях и когда это произойдет?

– Проиграет, потому что она – агрессор, а Украина и все украинцы ведут справедливую освободительную войну, которую поддерживает весь цивилизованный мир. Произойдет это на условиях полного освобождения ВСЕХ наших конституционных территорий. А когда – не знаю. Хотелось бы раньше, но… Поддерживаем ВСУ как можем – и этим мы, гражданские, максимально приближаем дату нашей Победы.

– Какие шансы привлечь к ответственности всех виновных в развязывании, ведении, поддержке этой войны?

– Должен быть аналог Нюрнбергского трибунала. Обязательно! Иначе безнаказанное зло начнет новую войну. Запад слишком легкомысленно отнесся к оккупации Крыма и развязыванию россией войны на востоке Украины. Они уже признали свою вину (Борис Джонсон первым, кажется). Поэтому трибунал будет. Результатом которого может быть не только осуждение путина, всей кремлевской верхушки и российской армии (может частично и – народа), контрибуции в пользу Украины, но и – надеюсь – ядерное разоружение россии!