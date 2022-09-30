Укр

Мы будем сражаться даже после ядерного удара, — Игорь Кондратюк

Автор
Андрей Питонов Андрей Питонов
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Игорь Кондратюк: "россия точно проиграет. И не только на поле боя" Новость обновлена 30 сентября 2022, 12:09
Игорь Кондратюк: "россия точно проиграет. И не только на поле боя"

Телеведущий в эксклюзивном интервью "Телеграфу"рассказал о последних действиях рф и возможности открытия второго фронта

Стало известно, что российский диктатор владимир путин собирает 30 сентября депутатов госдумы рф в кремле, чтобы объявить об аннексии оккупированных территорий Донбасса, Луганской области, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовали псевдореферендумы, а также ядерные угрозы со стороны кремля.

Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк, который всегда открыто выражает свою гражданскую позицию, в том числе по поводу российской агрессии, в эксклюзивном интервью " Телеграфу " рассказал, о чем свидетельствуют последние действия россии и почему она точно проиграет.

Мир понял, что с путиным и рф нужно бороться

Широкомасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже более 7 месяцев. Что можно сказать о ситуации на этом этапе? Что поняли для себя Украина, мир?

– Украинцы до 24 февраля 2022-го делились на тех, кто знал, что масштабная война неизбежна, и на тех, кто думал "договориться посредине". Теперь, по-видимому, вторых почти нет. А те, кто продолжал любить страну-агрессора, или уже бежали из Украины (помните, большую очередь на пунктах пропуска в рф после освобождения Балаклеи?), или пойманы СБУ, или ждут своей очереди получить срок за государственную измену (Сальдо, Стремоусов, Балицкий и другое дерьмо).

Мир понял, что с путиным и рф нужно бороться. Не только потому, что они в 21-м веке развязали большую ничем не спровоцированную войну в центре Европы, а потому, что они непредсказуемы и смертельно опасны. Поэтому все будет Украина в смысле – россия проиграет. И не только на поле боя. Я сторонник тезиса о ядерном разоружении россии. Сейчас такое сложно представить. Но могли ли мы с вами в начале 2014-го представить агрессию россии против нашей страны?

Что можно сказать о культурном фронте?

– С марта 2014 года мое мнение неизменно: агрессор в принципе не несет никакой культуры. А после 24 февраля мы увидели, что действие этой "культуры" на население – нулевое: россияне выглядели, как дикари из 17 века. Поэтому Украина должна их ВСЕХ забыть.

Что касается артистов-предателей, то я поддерживаю снятие с них всех званий. И табу на концертные площадки. Пусть едут в рф и там зарабатывают себе на жизнь. По крайней мере – в ближайшие лет 25 (улыбается).

А все, кто не изменяли стране и народу, – молодцы! Не стану их всех перечислять. Пусть каждый изберет себе самого лучшего и яркого бойца украинского культурного фронта.

Украинский шоу-бизнес – самодостаточный. А все, кто хочет вдруг слушать российский шоубиз, – идите в интернет. Правда, в россии его могут запретить (улыбается).

Ядерный удар окончательно сделает кремль врагом всего мира

Как повлияют "референдумы" и возможная аннексия россиянами временно оккупированных территорий востока и юга на ход российско-украинской войны?

– Я думаю, что эти псевдореферендумы НИКАК не повлияют на ход нашей освободительной войны против оккупантов – российских нацистов. Запад уже давно предупредил РФ о непризнании этого позорного действа россиян на оккупированных территориях, и готов вводить новые санкции. Что говорить, если Сербия – исторически политический партнер России в Европе – одна из первых заявила о неприятии этого фарса. Украинские лидеры уже также сделали заявления в таком русле, но заявления не будут иметь никакого значения из-за неадекватности руководства России. Поэтому – продолжаем следить за тем, как ВСУ шаг за шагом освобождает украинские земли.

Следует ли серьезно воспринимать угрозы применения россией ядерного вооружения против Украины? К чему это может привести?

– Я склоняюсь к тому, что к словам путина и медведева следует прислушиваться. В смысле – готовиться к худшему варианту: тактическому ядерному удару (или даже ударам). Мы будем биться даже после такого удара. В котором – это понятно даже алконавту медведеву (о его нетрезвом образе жизни пишут давно) – нет никакого смысла, кроме демонстрации бессилия кремля перед сопротивлением украинцев и нашим нежеланием идти в россию.

Такой ядерный удар окончательно сделает кремль врагом всего мира. И даже самые большие его симпатики вроде Орбана заткнут свои рты. Но ядерный удар я считаю маловероятным. Даже когда ВСУ начнут освобождать Крым. Делать из Крыма второй Чернобыль не решится даже такой неадекватный политик, как путин.

Какие шансы у рф вовлечь еще кого-то в войну против Украины?

- Не думаю, что удастся вовлечь кого-то, кроме "искателей смертельных приключений" типа ЧВК "Вагнера". Из разных стран. А на уровне государств уже даже Армения посылает путина подальше с его бумажным ОДКБ.

Мобилизация – это неадекватность и беспомощность врага перед очевидным военным фиаско

В последние дни – неприятные сигналы идут с белорусского направления. Остаётся ли риск нового вторжения с территории Республики Беларусь (РБ)?

– Де-факто и де-юре РБ является военным партнером россии. К сожалению. Поэтому на северной границе – границе с Беларусью – мы должны держать достаточные силы для отпора. Чтобы не произошло так, как с Херсонщиной (а случилось, по выражению Алексея А., такое: про…шляпили). Однако, насколько я читал, ВСУ и пограничники готовы дать отпор и не дать ни шанса россиянам открыть еще один фронт.

О чем свидетельствует российская мобилизация?

– О неадекватности и беспомощности врага перед очевидным военным фиаско. Сегодня уже есть свидетельство, что нынешняя мобилизация является позорной попыткой утилизации россией своих сограждан. Я имею в виду пленника, который сказал, что от его мобилизации до попадания в плен к украинским воинам прошло всего 4 дня. Но, как мы знаем из истории, столь массовое убийство своих граждан для россии является традицией. СССР убил своих граждан больше, чем их погибло во время Второй мировой войны.

Почему россия точно проиграет? При каких условиях и когда это произойдет?

– Проиграет, потому что она – агрессор, а Украина и все украинцы ведут справедливую освободительную войну, которую поддерживает весь цивилизованный мир. Произойдет это на условиях полного освобождения ВСЕХ наших конституционных территорий. А когда – не знаю. Хотелось бы раньше, но… Поддерживаем ВСУ как можем – и этим мы, гражданские, максимально приближаем дату нашей Победы.

Какие шансы привлечь к ответственности всех виновных в развязывании, ведении, поддержке этой войны?

– Должен быть аналог Нюрнбергского трибунала. Обязательно! Иначе безнаказанное зло начнет новую войну. Запад слишком легкомысленно отнесся к оккупации Крыма и развязыванию россией войны на востоке Украины. Они уже признали свою вину (Борис Джонсон первым, кажется). Поэтому трибунал будет. Результатом которого может быть не только осуждение путина, всей кремлевской верхушки и российской армии (может частично и – народа), контрибуции в пользу Украины, но и – надеюсь – ядерное разоружение россии!

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#Война #Владимир Путин #Ядерный удар