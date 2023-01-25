Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк спеціально для "Телеграфу" розповів про українських артистів-запроданців, російських публіцистів та хороших росіян

Низка українських виконавців за час російсько-української війни, яка йде з 2014 року, перейшовши в нову фазу 2022-го, перебралися до рф і "топлять" за путіна. З найяскравіших прикладів – Лорак та Повалій.

Остання взагалі назвала путіна борцем з нацизмом і заявила, що вона за "правду".

Я вже про це писав/говорив неодноразово: українські артистки/артисти, які з березня 2014 року виступають в росії, зрадили свою країну і свій народ.

А ті, хто навіть після 24 лютого 2022-го продовжує там виступати, просто безмозглі продажні істоти.

Хоча, повторюю, вже після окупації Криму будь-кому, у кого є мізки, було все зрозуміло… Або ти підтримуєш загарбників і вбивць, або – свій народ, який потерпає від агресії та який гине, військові та цивільні, в розв'язаній кремлем війні на Донбасі.

Єдине що "виправдовує" українських артистів-запроданців – у творчих людей, як правило, не дуже великий інтелект. Це якщо м'яко сказати. Повалій та Лорак вирішили, що гроші, які вони можуть заробити в рашці, є важливішими за емпатію до своїх співромадян. Якби у них було б більше мізків і честі, то вони б зрозуміли, що, по суті, вони обрали співати для вбивць, переступивши через трупи жертв. Бог їм суддя (невідомо який, до речі). А може, у них були інші стовідсоткові резони прислужувати агресору? Хто зна. Але факт залишається фактом: вони стали нікчемами для переважної більшості українців.

Щодо артистів, політекспертів, публіцистів, журналістів – росіян, які виступають проти війни, то я категоричний противник шукати "хороших росіян" і розмовляти з ними, брати у них інтерв'ю, слідкувати за їхньою творчістю. Що з ними буде далі – теж не цікаво. Вони теж винні у тому, що у березні 2014-го не піднялися всі разом проти істерії "кримнаш", хоча, повторюю, до людей творчих важко доходять прості речі. Тому – мені байдуже на них усіх.

Може, окрім тієї невеличкої когорти російської творчої інтелігенції, хто ще у 2014 році вголос, публічно, закликав росіян не лізти в Україну. Це – Шендерович, Макаревич, Ахеджакова, Басилашвілі, може, ще когось призабув. І взагалі, "хороші росіяни" — це ті, хто наразі займається поваленням фашистського режиму путіна і конструюванням нової, демократичної росії. Ви знаєте таких? Я – ні. Всілякі Піонтковські та іже з ними – не рахуються. Вони далеко від росії, вони лише порадники. Тому мені зовсім не цікаві, попри вміння красно говорити.

Україну врятують не росіяни-публіцисти, а росіяни, які знищать путіна і його ФСБшну камарилью і зупинять агресію проти України зсередини росії.

Я прекрасно розумію, що власні імена пишуться з великої літери, але наразі слова "путін", "росія" та "кремль" не можуть писатися з великої літери ніяк.