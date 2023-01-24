Зрадниця Повалій назвала путіна борцем з нацизмом і заявила, що вона за "правду"

Нова порція маячні від проросійських артистів

Відома співачка, колишня народна артистка України Таїсія Повалій, яка на Новий рік розважала росіян українською піснею, активно підтримує криваву політику кремля. Зрадниця радіє геноциду, який влаштувала росія на її рідній землі й заявляє, що путін — той, хто "в силах позбавити світ від нацизму".

Пропагандистська заява запроданки днями прозвучала в інтерв’ю російському виданню. У своїй розповіді Повалій не стидалася брехати й перекручувати факти, розповідаючи нісенітниці у стилі "за што восємь лєт данбілі бамбас!" і що "расєя всєх спасьот".

Артистка відкрито оголосила, що у війні проти України вона на боці росії, адже "звикла бути там, де правда". От тільки запроданка все переплутала і просто збрехала, бо напад на незалежну державу, безпощадне вбивство мирних громадян і руйнування цілої країни навряд чи можна вважати "порятунком". Це і є та правда, про яку могла б розказати Повалій.

А так вона продовжила: "А я саме в тому, що сьогодні робить росія, бачу порятунок і свій, і України. Відчуваю, що росія зараз мене захищає. Усі ці 8 років я не розуміла, як житиму далі, яке моє майбутнє. А тепер — бачу. владімір путін для мене — це та людина, яка в силах зберегти сильну росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, на мій погляд", — заявила путіністка.

Нагадаємо, що проти Повалій запроваджені санкції РНБО. Вони набули чинності ще у жовтні 2022 року — після того, як 9 травня того ж року (уже під час повномасштабного вторгнення рф в Україну) співачка виступила на концерті в росії.

Раніше ми розповідали, що путініста Олега Газманова мало не побили на вечірці в Дубаї за підтримку військової агресії рф проти України. Небайдужі громадяни задали йому всього одне питання, яке дуже не сподобалось російському співаку.