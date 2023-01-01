"Тварь продажна!": зрадниця Повалій розважала росіян на Новий рік українською піснею (відео)

Українці не витерпіли такого вчинку артистки

Нахабство не має кордонів — інакше не поясниш виступ української співачки Таїсії Повалій на російському улюбленому "Блакитному вогнику", яка вкотре розважала росіян піснями, зовсім забувши про війну на своїй батьківщині. Щобільше, запроданка вирішила заспівати російському глядачеві українську пісню "Червона рута", через що й розгорівся скандал у мережі.

Відео з виступом артистки на "Блакитному вогнику" з’явилося у багатьох Telegram--каналах і відразу викликало бурхливу реакцію в українців. Артистка, яка зрадила Україну, безсовісно заспівала легендарну пісню Володимира Івасюка в той момент, коли росія "вітала" Україну з Новим роком ракетами та дронами.

Мережа мовчати не стала і вибухнула гнівними коментарями щодо виступу Повалій. Природно, нічого хорошого і приємного в коментарях не знайдеш, від українців так точно, а ось негативних відгуків їй насипали від душі.

"Запроданка пропила з раш**тами всі мізки", "Підстилка пуйла", "Тварина продажна", "Позорище" — і багато чого подібного пишуть у коментарях розлючені українці.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Повалій вирішила зовсім не висловлюватися на цю тему, і продовжила цинічно виступати та розважати росіян, доки її батьківщину обстрілюють ракетами та дронами.

Зазначимо, що у жовтні 2022 року співачку було включено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, нещодавно в росії дали потурання українським артистам, які мовчать про війну, але при цьому зацензурили Дорна і Лободу.