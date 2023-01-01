"Тварь продажная!": предательница Повалий развлекала россиян на Новый год украинской песней (видео)

Украинцы не стерпели такого поступка артистки

Наглости не границ — по другому не объяснишь выступление украинской певицы Таисии Повалий на российском излюбленном "Голубом огоньке", которая в очередной раз развлекала россиян песнями, совсем позабыв о войне на своей родине. Более того, запроданка решила спеть российскому зрителю украинскую песню "Червона рута", из-за чего в прочем и разгорелся скандал в сети.

Видео с выступлением артистки на "Голубом огоньке" появилось во многих Telegram.--каналах и тут же вызвали бурную реакцию у украинцев. Артистка, предавшая Украину, бессовестно спела легендарную песню Владимира Ивасюка в тот момент, когда россия "поздравляла" Украину с Новым годом ракетами и дронами.

Сеть молчать не стала и разразилась гневными комментариями по поводу выступления Повалий. Естественно ничего хорошего и приятного в комментариях не найдешь, от украинцев так точно, а вот негативных отзывов ей насыпали от души.

"Запроданка пропила з раш**тами все мозки", "Подстилка пуйла", "Тварь продажная", "Позорище" — и много чего подобного пишут в комментариях разозленные украинцы.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Повалий решила вовсе не высказываться на эту тему, и продолжила цинично выступать и развлекать россиян, пока ее родину обстреливают ракетами и дронами.

Отметим, что в октябре 2022 года певица была включена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, недавно в рф дали поблажки молчащим о войне украинским артистам, но при этом зацензурили Дорна и Лободу.