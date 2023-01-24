Предательница Повалий назвала путина борцом с нацизмом и заявила, что она за "правду"

Новая порция бреда от пророссийских артистов

Известная певица, бывшая народная артистка Украины Таисия Повалий, развлекавшая на Новый год россиян украинской песней, активно поддерживает кровавую политику кремля. Предательница радуется геноциду, который устроила россия на ее родной земле и заявляет, что путин — тот, кто "в силах избавить мир от нацизма".

Пропагандистское заявление за запроданки на днях прозвучало в интервью российскому изданию. В своем рассказе Повалий не стыдилась врать и коверкать факты, рассказывая чушь в стиле "за что восемь лет данбили бамбас!" и что "россия всех спасет".

Артистка открыто объявила, что в войне против Украины она на стороне россии, ведь "привыкла быть там, где правда". Вот только она все перепутала и просто соврала, потому что нападение на независимое государство, беспощадное убийство мирных граждан и разрушение целой страны вряд ли можно считать "спасением". Это и есть та правда, о которой могла бы рассказать Повалий.

А так она продолжила: "А я именно в том, что сегодня делает россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что россия сейчас меня защищает. Все эти 8 лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь — вижу. владимир путин для меня — это тот человек, который в силах сохранить сильную россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд", — заявила путинистка.

Напомним, что против Повалий введены санкции СНБО. Они вступили в силу еще в октябре 2022 года – после того, как 9 мая того же года (уже во время полномасштабного вторжения россии в Украину) певица выступила на концерте в рф.

Ранее мы рассказывали, что путиниста Олега Газманова чуть не избили на вечеринке в Дубае за поддержку военной агрессии россии против Украины. Неравнодушные граждане задали ему всего один вопрос, который очень не понравился российскому певцу.