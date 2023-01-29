Ексчоловік Ані Лорак висловився про обстріл Києва, поки вона сама розважає росіян (фото)

Мурат Налчаджіоглу активно підтримує Україну і не мовчить про звірства рф

Бізнесмен турецького походження, колишній чоловік зрадниці України Ані Лорак — Мурат Налчаджіоглу прокоментував ракетні обстріли рф української столиці.

Чоловік опублікував у сторіс Інстаграму селфі, на якому зображений у Києві на тлі синього неба. "Яке дивовижне небо, так? Уявляєте це небо, коли нам у голови летять ракети, дрони? Прокинься, світ", — підписав фото Налчаджіоглу.

Варто зазначити, що уродженець Туреччини, який давно живе в Україні, виявляє патріотизм та підтримку її мешканцям, ніж сама Лорак. Сам же Мурат не перестає заявляти, що Україна – його рідний дім.

Нагадаємо, що у 2021 році колишній чоловік Ані Лорак зробив пропозицію своїй дівчині Лілії. Відомо, що на той момент вона працювала візажистом у Києві. Також бізнесмен має спільну доньку з Лорак. Нині дівчинці 11 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі в Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали її іменну зірку. Пізніше любителька росіян похвалилася своїм кавалером, а нещодавно ще й випустила пісню російською мовою, через що й отримала хейт у мережі.