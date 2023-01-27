"А чому не українською?": зрадницю України Ані Лорак захейтили після випуску нового треку

Співачка продовжує розважати російських слухачів новими піснями

Відома співачка українського походження Ані Лорак знову збирає "лаври" хейту у своїх соцмережах. Мабуть, співачці подобається читати негативні відгуки, особливо від українців, які щодня страждають від атак країни-агресора, що так полюбилася Лорак ще до повномасштабного вторгнення армії рф в Україну.

Нова хвиля негативу накрила співачку після того, як вона поділилася новиною про те, що вийшов її перший сингл із нового альбому. На своїй сторінці Інстаграм Лорак активно закликає всіх слухати її музику.

"Я запрошую вас вирушити зі мною в цю Подорож почуттів" — написала зрадниця.

Проте вирушила вона лише у "подорож" під назвою хейт. У коментарях Лорак ставлять цілком логічні питання, чому вона не випускає пісні українською мовою, аби хоч так підтримати свою батьківщину. Але зважаючи на все, співачка працює лише на ту аудиторію, яка її дуже любить і навіть просить не "обзивати українкою", бо та "росіянка".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорші, у Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. А ось колишній чоловік співачки Мурат Налчаджіоглу не перестає заявляти, що Україна – його рідний дім.