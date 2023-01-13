Відправила Ані Лорак послання з матюками: Оля Полякова розповіла, як "покарала" співачку-зрадницю (відео)

"Королева ночі" не шкодує про свою хуліганську витівку

Поки зрадниця Ані Лорак воркує зі своїм новим коханим, наполегливо не бажаючи виступати проти розпочатої росією війни, її колега Оля Полякова, виявляється, вже встигла "покарати "її"про запас", відправивши послання зі своїми думками, які висловила у не зовсім "ввічливій формі".

Про це Полякова розповіла все у тому ж шоу "Дорослі дівчатка".

Справа в наступному: 2021 року, коли Лорак приїжджала з концертом до Одеси, Полякова відправила своєму менеджеру аудіо-повідомлення, в якому висловила все, що думає про неї (ймовірно, відчувала, чого від Кароліни можна очікувати).

"Я пишу: "Ти подивися, яка мерзота, яка с*ка, це вона повернулася, зали вона тут збиратиме. Ноги криві, костюми лайно, співає, як параша. Наговорила там і послала. Думаю, що я відправила Темі. І коли я вже відправила, бачу, що я відправляю це Ані Лорак. А там такий спіч… ” — згадала Оля.

Видалити повідомлення вона не встигла – його одразу ж прочитали.

На щастя (чи на нещастя) зробила це не Лорак, а її менеджер.

Але він подумав, що такі грубі слова могли написати тільки хакери, які зламали обліковий запис Полякової, і одразу передзвонив її менеджеру.

Той, звісно, не "здав" роботодавницю, і "підтвердив" припущення колеги. Таким чином, конфлікту вдалося уникнути.

Хоча, можливо, це і не найкращий варіант вирішення питання.

Зараз Полякова абсолютно не шкодує, що написала таке "матючливе" повідомлення, тому що всі процитовані слова "абсолютно доречні" до людини, яка є с*чарою" і "п*да***скою", оскільки зрадила Батьківщину. Іншими словами, українка "провчила наперед" вже "неукраїнську" співачку, яка "повелася" на подачками кремля.

Нагадаємо, що під злі язики "дорослих дівчаток" у тому ж шоу потрапила ще одна співачка – Злата Огнєвіч.