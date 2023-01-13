Отправила Ани Лорак послание с матерными словами: Оля Полякова рассказала, как "наказала" певицу-предательницу (видео)

"Королева ночи" не жалеет о своей хулиганской выходке

Пока предавшая Украину Ани Лорак воркует со своим новым возлюбленным, упорно не желая выступать против начатой рф войны, ее коллега Оля Полякова, оказывается, уже успела "наказать" ее "впрок", отправив послание со своими мыслями, которые выразила не совсем "вежливо".

Об этом Полякова рассказала все в том же шоу "Взрослые девочки".

Дело было в следующем: в 2021 году, когда Лорак приезжала с концертом в Одессу, Полякова отправила своему менеджеру аудио-сообщение, в котором высказала все, что думает о ней (вероятно, чувствовала, что от Каролины можно ожидать).

"Я пишу: "Ты посмотри, какая мерзость, какая с*ка, это она вернулась, залы она здесь будет собирать. Ноги кривые, костюмы дерьмо, поет как параша. Наговорила там и отправила. Думаю, что я Теме отправила. И когда я уже отправила, я вижу, что я отправляю это Ани Лорак. А там такой спич…" — вспомнила Оля.

Удалить сообщение она не успела – его сразу ж прочли.

К счастью (или к несчастью) сделала это не Лорак, а ее менеджер.

Но он подумал, что такие грубые словам могли написать только хакеры, взломавшие аккаунт Поляковой, и сразу же перезвонил ее менеджеру.

Тот, конечно, не "сдал" работодательницу, и "подтвердил" догадки коллеги. Таким образом, конфликта удалось избежать.

Хотя, возможно, это и не лучший вариант решения вопроса.

Сейчас Полякова абсолютно не жалеет, что написала такое "матерное" сообщение, так как все процитированные слова "абсолютно уместны" к человеку, который является с*чарой и п*раской, так как предал Родину. Другими словами, украинка "проучила наперед" уже "неукраинскую" певицу, польстившуюся "пряниками" и подачками кремля.

Напомним, что под злые языки "взрослых девочек" в том же шоу попала еще одна певица – Злата Огневич.