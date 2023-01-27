"А почему не на украинском?": предательницу Украины Ани Лорак захейтили после выпуска нового трека

Певица продолжает развлекать российских слушателей новыми песнями

Известная певица украинского происхождения Ани Лорак снова собирает "лавры" хейта в своих соцсетях. Видимо певице нравится читать негативные отзывы, особенно от украинцев, которые ежедневно страдают от атак страны-агрессора, что так полюбилась Лорак еще до полномасштабного вторжения армии рф в Украину.

Новая волна негатива накрыла певицу после того, как она поделилась новостью о том, что вышел ее первый сингл из нового альбома. На своей странице в Инстаграм Лорак активно призывает всех слушать ее музыку.

"Я приглашаю вас отправиться со мной в это Путешествие чувств" — написала предательница.

Однако отправилась она только в "путешествие" под названием хейт. В комментариях Лорак задают вполне логичные вопросы, почему она не выпускает песни на украинском языке, чтобы хоть так поддержать свою родину. Но судя по всему, певица работает лишь на ту аудиторию, которая ее очень любит и даже просит не "обзывать украинкой", ибо та "русская".

Ранее "Телеграф" сообщал, что за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессорше, в Черновцах из "Аллеи звезд" убрали именную звезду певицы. А вот бывший муж певицы Мурат Налчаджиоглу не перестает заявлять, что Украина – его родной дом.