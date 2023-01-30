Россия нанесла смертельный удар по жилому дому в центре Харькова: эксклюзивные фото с места трагедии
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В результате вражеского обстрела один человек погиб, еще трое — пострадали.
Поздним вечером 29 января российские военные снова обстреляли Харьков и Харьковскую область. Под ударом врага оказался Киевский район города – ракета попала в крышу жилого здания.
В результате удара возник масштабный пожар, полностью разрушен четвертый этаж одного из подъездов. В соседних домах повреждены окна и двери.
Позже стало известно, что из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.
30 января на месте удара идет разбор завалов, поврежденный подъезд жилого дома демонтируют. В других подъездах продолжаются коммунальные работы, возобновляются тепло-, водо- и энергоснабжение.
Фотокорреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний побывал на месте событий и снял последствия вражеского обстрела.
На месте происшествия побывал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он сообщил, что жителей, нуждающихся в отселении, разместят в общежитии, детей среди них нет.
"Это немного людей, семь человек будут отселены", — отметил городской голова.
Фото: Евгений Завгородний
Напомним, что 30 января враг обстрелял и Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения.
Следует также отметить, что эксперты и военные не исключают повторной попытки наступления российской армии на Харьков. Однако, как рассказал генерал ВСУ Сергей Мельник, вокруг города обустроили не одно кольцо обороны.