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Россия нанесла смертельный удар по жилому дому в центре Харькова: эксклюзивные фото с места трагедии

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Враг обстрелял Харьков 29 января Новость обновлена 30 января 2023, 16:45
Враг обстрелял Харьков 29 января. Фото Евгений Завгородний, "Телеграф"

В результате вражеского обстрела один человек погиб, еще трое — пострадали.

Поздним вечером 29 января российские военные снова обстреляли Харьков и Харьковскую область. Под ударом врага оказался Киевский район города – ракета попала в крышу жилого здания.

В результате удара возник масштабный пожар, полностью разрушен четвертый этаж одного из подъездов. В соседних домах повреждены окна и двери.

Позже стало известно, что из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

30 января на месте удара идет разбор завалов, поврежденный подъезд жилого дома демонтируют. В других подъездах продолжаются коммунальные работы, возобновляются тепло-, водо- и энергоснабжение.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний побывал на месте событий и снял последствия вражеского обстрела.

Последствия обстрела Харькова 29 января
Враг обстрелял Киевский район Харькова
Последствия обстрела Харькова 29 января
В результате вражеских обстрелов один человек погиб
Последствия обстрела Харькова 29 января
Последствия обстрела Харькова 29 января
Последствия обстрела Харькова 29 января
Оккупанты попали в жилой дом
Последствия обстрела Харькова 29 января
В доме разрушен четвертый этаж одного из подъездов
Последствия обстрела Харькова 29 января
Продолжается разбор завалов
Последствия обстрела Харькова 29 января
Соседние дома тоже пострадали

На месте происшествия побывал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он сообщил, что жителей, нуждающихся в отселении, разместят в общежитии, детей среди них нет.

"Это немного людей, семь человек будут отселены", — отметил городской голова.

Игорь Терехов
На место происшествия приехал Харьковский городской голова Игорь Терехов
Последствия обстрела Харькова 29 января
На месте работают спасатели и коммунальщики
Последствия обстрела Харькова 29 января
Последствия обстрела Харькова 29 января
Жителей поселили в общежитие

Фото: Евгений Завгородний

Напомним, что 30 января враг обстрелял и Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения.

Следует также отметить, что эксперты и военные не исключают повторной попытки наступления российской армии на Харьков. Однако, как рассказал генерал ВСУ Сергей Мельник, вокруг города обустроили не одно кольцо обороны.

Теги:
#Алексей Терехов #Харків #Харківська область