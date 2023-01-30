Росія нанесла смертельний удар по житловому будинку в центрі Харкова: ексклюзивні фото з місця трагедії

Унаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще троє — постраждали.

Пізно ввечері 29 січня російські військові знову обстріляли Харків та Харківську область. Під ударом ворога опинився Київський район міста — ракета влучила в дах житлової будівлі.

У результаті удару виникла маштабна пожежа, повністю зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів. У сусідніх будинках пошкоджено вікна та двері.

Пізніше стало відомо, що через ворожі обстріли одна людина загинула, ще троє — отримали поранення.

30 січня на місці удару триває розбір завалів, пошкоджений під’їзд житлового будинку демонтують. В інших під’їздах тривають комунальні роботи, відновлюються тепло-, водо- та енергопостачання.

Фотокорреспондент "Телеграфу" Євген Завгородній побував на місці подій та засняв наслідки ворожого обстрілу.

Ворог обстріляв Київський район Харкова

Унаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула

Наслідки обстрілу Харкова 29 січня

Окупанти влучили в житловий будинок

У будинку зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів

Триває розбір завалів

Сусідні будинки теж постраждали

На місці події побував Харківський міський голова Ігор Терехов. Він повідомив, що мешканців, які потребують відселення, розмістять у гуртожитку, дітей серед них немає.

"Це небагато людей, семеро людей будуть відселені", — зазначив міський голова.

На місце події приїхав Харківський міський голова Ігор Терехов

На місці працюють рятувальники та комунальники

Мешканців поселили в гуртожиток

Фото: Євген Завгородній

Нагадаємо, що 30 січня ворог обстріляв і Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення.

Слід також відзначити, що експерти та військові не виключають повторну спробу наступу російської армії на Харків. Проте, як розповів генерал ЗСУ Сергій Мельник, навколо міста облаштували не одне кільце оборони.