россия может снова наступать на Харьков: генерал рассказал, что ждет армию оккупанта (видео)

россия может в очередной раз попытаться захватить Харьков

Повторной попытки наступления российской армии на Харьков исключать нельзя, однако вокруг города обустроили не одно кольцо обороны. Об этом рассказал генерал ВСУ Сергей Мельник (позывной "Марсель") в интервью Рамине Эсхакзай.

"Мы построили не одно наружное кольцо обороны Харькова и Харьковской области. Мы поставили бетонированные огневые постройки, мы поставили бетонированные блиндажи. Мы забетонировали траншеи и окопы, мы поставили вооруженные силы ….

По этим сооружениям уже неоднократно были прямые попадания – они стоят, стоят абсолютно. Чтобы дойти до Харькова (россиянам — Ред.) нужно пройти семь кругов ада", — сказал Сергей Мельник (таймкод: 2:09:28).

Также генерал отметил, что в Харькове были и остаются российские агенты, но их поимкой активно занимаются правоохранительные органы.

"В чем была их провальная миссия? У них остался Советский Союз. Отношение генерала или полковника к рядовому солдату осталось на том уровне: я – царь, а ты – никто.

Также у них не было боевого опыта, чтобы зайти сюда, быть смелыми, выдержать напор нашей обороны и сломать наш дух. У нас уже есть опыт с 2014 года. Мы все прошли зону АТО, а также зону ООС. У нас у всех уже есть моральная стойкость, но есть еще самая главная стойкость – это наша земля, это наша Родина.

Уничтоженный российский танк под Харьковом

Мы – мирная нация. Мы не хотим захватывать чужие земли. Мы не хотим воевать ни с кем. Мы хотим развиваться, развивать страну, чтобы наши дети учились в мире и покое. Из-за этого у нас есть сила воли и духа, а у них этого нет", — ответил Сергей на вопрос о провальной операции по захвату Харькова в первые недели войны (таймкод: 23:17).

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