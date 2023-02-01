Сидела в пустой квартире более двух недель: из разрушенной россиянами многоэтажки в Днепре спасли кошку (видео)

Домашний любимец наконец вернулся к хозяевам

В Днепре продолжают ликвидировать последствия ракетной атаки 14 января, во время которой была частично уничтожена жилая многоэтажка на улице Победы. На этот раз оттуда поступили хорошие новости, так как из одной из квартир достали выжившую кошку.

Деталями истории поделился telegram-канал "Днепр областной", который сообщил, что кошка по имени Бася находилась одна в пустой квартире более двух недель.

Дело в том, что из-за разрушенного подъезда доступ к части квартир оказался отрезан, а потому людям приходится забирать свои вещи с помощью подъемников.

Таким образом жители одной из пострадавших квартир Наталья и Александр наконец смогли вернуть домашнего любимца обратно в семью

Судя по кадрам с места событий, Бася выглядит здоровой, но слегка напуганной.

Как сообщалось ранее, россияне нанесли удар ракетой Х-22 по Днепру 14 января, вследствие чего погибло более 40 человек, а почти 80 получили ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время попадания ракеты в жилой дом в Днепре чудом ужалось выжить 23-летней девушке, которая пряталась в ванной в одной из квартир этого дома.